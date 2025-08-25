'Supervivientes All Stars' recupera a Fani cinco años después como octava confirmada

La lista de concursantes de 'Supervivientes All Stars' sigue creciendo, y esta vez lo hace con un nombre que el público conoce muy bien: Estefanía Carbajo, más conocida como Fani. La madrileña se incorpora a la edición más exigente del reality, donde ya están confirmados Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila, Sonia Monroy, Elena Rodríguez, Carlos Alba, y Kike Calleja.

Su primera aparición en televisión se produjo en 'La isla de las tentaciones', un programa que cambió por completo el rumbo de su vida mediática. De hecho, dio lugar a uno de los episodios más recordados de la pequeña pantalla: la famosa huida de Christofer de la villa, un momento que quedó grabado en la memoria de todos. Tras aquello, en 2020 se aventuró a saltar desde el helicóptero de 'Supervivientes', donde resistió varias nominaciones antes convertirse en la sexta expulsada.

Cinco años después, Fani Carbajo regresa a los Cayos Cochinos con energías renovadas. En su vídeo de presentación recordaba lo duro que fue aquel reto: "Soy Fani y estuve concursando en 'Supervivientes 2020'. Fue una experiencia durísima", reconocía, para luego añadir que ahora vuelve "con muchas más ganas y dispuesta a ganar".

| Mediaset

En lo personal, Fani Carbajo atraviesa una etapa estable junto a Fran Benito, su pareja actual tras la ruptura con Christofer. Es madre de dos hijos y ha mostrado sin filtros sus vivencias en el canal de Mtmad "A pesar de todo", donde ha hablado de los altibajos que conlleva la maternidad.

Más allá de su faceta íntima, Fani Carbajo ha demostrado ser un perfil potente en realities. Con su carácter espontáneo y directo, no suele dejar indiferente a nadie. En 'Supervivientes 2020' protagonizó varios choques con compañeros y, además de aquel concurso y 'La isla de las tentaciones', también pasó por 'La casa fuerte'. En este reality fue la cuarta expulsada tras un mes de convivencia.

Recordamos que el equipo femenino de 'Supervivientes All Stars' reunirá también a la exconcursante de 'MasterChef' Miri Pérez-Cabrero de 2024. En el grupo masculino estarán Tony Spina de 2014, el exconcursante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' Noel Bayarri de 2015, el subcampeón de 'Supervivientes' 2024 y tentador Rubén Torres y Alejandro Albalá de 2021.