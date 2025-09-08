La emotiva carta de Christian Gálvez a Patricia Pardo con el inicio de su nueva etapa

Este lunes 8 de septiembre, Telecinco estrena cambios en su programación. Joaquín Prat se trasladará a las tardes con 'El tiempo justo', mientras Patricia Pardo inicia una nueva etapa en 'Vamos a ver' en solitario. Después de casi dos años compartiendo la conducción del matinal, la periodista se prepara para asumir el reto en solitario, en pleno aniversario del programa que cumple dos años en antena.

En la promoción de Telecinco que anuncia la nueva temporada, Patricia Pardo se dirige a su audiencia con sinceridad y cercanía: "Ahora quiero contártelo todo de otra manera: directa, cercana y a los ojos". En ella, repasa sus comienzos como reportera y cómo ha ido construyendo su camino hasta convertirse en la conductora única del espacio.

La periodista mostró su compromiso con el público y la importancia de este momento profesional: "Después de 15 años aprendiendo de los mejores, el lunes me toca empezar a caminar sola. Soltar la mano de compañeros que son familia será duro, pero este reto supone cumplir un gran propósito. Lo afronto con ilusión, humildad y mucho respeto hacia vosotros. El único soberano ante el que me inclino y el que merece todo mi esfuerzo y atención es el público".

| Europa Press

"En casa me enseñaron desde niña a tener voz propia y los que me habéis seguido sabéis bien que no me gustan las medias tintas y que sólo hablo desde la verdad y el compromiso. Cometeré errores y habrá cosas que no convenzan a todos, pero tened claro que haré todo lo posible para estar a la altura", añadía.

Ante este importante cambio en la franja matinal, Christian Gálvez no dudó en expresar su orgullo y cariño a través de redes sociales: "Cerrarás un capítulo importante de tu vida. Y ahora estás a punto de empezar otro. Ni mejor ni peor. Diferente. Que nadie olvide lo imprescindible: tú".

El presentador continuó resaltando la personalidad y profesionalidad de su pareja: "Seguirás siendo la misma: Luchadora, perseverante, profesional. Y porque, como dice la canción, lo harás 'como dijo Frankie: A tu manera'. Y los que te queremos, estaremos a tu lado. Siempre. Porque te admiramos. Porque te amamos. Feliz viaje, Patricia, que todos, junto a ti, lo 'Vamos a ver'...".