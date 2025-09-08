Audiencias: 'Supervivientes All Stars' baja y no lidera y 'Salvados' marca récord

El 'Conexión Honduras' de 'Supervivientes All Stars' baja en audiencias y se conforma con un 13,6% y 955.000 seguidores: sube a un 16.6% en el target entre 4 y 44 años. El liderazgo de la noche es para "El maestro que prometió el mar", que consigue un 12,1% y 1.145.000 en La 1. Y es que, en franja de coincidencia con la película, de 22:39 a 0:20h, 'Supervivientes All Stars' baja a un 11,6% y 1.100.000. Justo antes de la cinta, el partido entre España y Turquía arrasa con un 32% y 3.677.000 televidentes en TVE.

En laSexta, 'Salvados' consigue su mejor estreno en cuota de los últimos cinco años con un 8,8% y 918.000 seguidores. Por su parte, la nueva temporada de 'Cuarto Milenio' consigue un buen 7,8% y 625.000: sube al 10,9% en target comercial.

'Fiesta' baja en audiencias, siendo tercera opción en su franja con un pobre 8,5% y 730.000 en Telecinco: sube a un 11,6% de cuota entre el público masculino. 'La Roca' mejora el domingo con un buen 5,1% y 434.000. Además, La Vuelta sube en La 2 a un 8,2% y 737.000.

| Mediaset

En la mañana, 'Aruser@s Weekend' baja en su segundo día a un 5,7% y 135.000 en laSexta. '¡Vaya Fama!' cae aún más en su segundo día con un escueto 6,7% y 403.000 televidentes en Telecinco. Por su parte, 'D Corazón' baja ante la llegada de la competencia a un 7,8% y 463.000 fieles en La 1.

'La Ruleta de la Suerte' lidera el mediodía en audiencias con distancia con un 16,4% y 1.138.000 desde Antena 3. La primera edición de Antena 3 Noticias es el informativo más visto del día con 1.585.000 seguidores junto a un 18,5% de share.

La 1 lidera el domingo en audiencias

La 1 consigue el liderazgo en audiencias del domingo 7 de septiembre con un 13,5% de share. Antena 3 es segunda con un 8,9%, mientras Telecinco se conforma con la tercera posición por la mínima con un 8,8%. Cuatro con un 6,8% consigue superar a laSexta, que cierra la lista con un 5,1%.

Este domingo, el 55% de la población conectó en algún momento con alguna cadena, lo que supone 25,8M de televidentes. La media de consumo por espectador es de 2,6 horas.