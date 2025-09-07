La propuesta que Rocío Suárez de Puga no esperaba recibir en 'Valle Salvaje'

José Luis propone a Adriana, personaje de Rocío Suárez de Puga, un retorcido acuerdo. Este lunes 8 de septiembre, a las 17:20h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', José Luis y Victoria fueron conscientes de que Adriana no pensaba dar marcha atrás. Había llegado el momento de dar un nuevo golpe de autoridad y demostrar hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger su poder y su legado. Es por ello que Victoria se presentó en la Casa Pequeña en plena noche, dispuesta a darle a Mercedes el fatal destino que sufrió Pilara.

Además, Matilde descubrió que Gaspar era hijo del duque, lo que cambió para siempre su percepción del que fue su esposo. Y, sobre todo, sobre Victoria, que quedó en una posición muy delicada.

| RTVE

En audiencias, durante el mes de julio, 'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.

¿Qué pasará en el capítulo del lunes de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis propone a Adriana, personaje de Rocío Suárez de Puga, un retorcido acuerdo para que esta le ceda las tierras. La Salcedo sabe que la oferta podría cambiarlo todo y tiene motivos para pensárselo aunque, como Rafael, desconfía de las verdaderas intenciones del duque. Además, ahora cuentan con la complicidad de Mercedes, que conoce de sobra a Victoria y a José Luis y hasta dónde pueden llegar.

Por otro lado, Francisco asegura a Isabel que sirvió la merienda en la que murió Julio, dejando a la gobernanta aterrada ante lo que pueda depararle al lacayo.