El descubrimiento de Rocío Suárez de Puga que da un giro de 180º a 'Valle Salvaje'

El rumbo de 'Valle Salvaje' ha dado un giro inesperado tras el descubrimiento de Adriana Salcedo de la Cruz.La primogénita de los Salcedo ha sacado a la luz documentos que demuestran que las tierras del valle no pertenecen a los Gálvez de Aguirre, sino a su propia familia. Con esta revelación, el equilibrio de poder en la Casa Grande se tambalea.

Adriana conocía la verdad gracias a la colaboración de Atanasio, quien la ayudó a revisar las cuentas y comprobar que los Gálvez de Aguirre mantenían una deuda millonaria con Evaristo, su difunto padre. Este hallazgo no solo confirma la verdadera propiedad del terreno, sino que también reactiva las sospechas que rodean la muerte de Evaristo en 'Valle Salvaje'.

Y es que su fallecimiento allanó el camino para que Julio y Adriana se casaran sin trabas, permitiendo a José Luis sostener el prestigio familiar y evitar la quiebra absoluta. Pero la fachada ha comenzado a resquebrajarse.

| RTVE

Adriana irrumpe con un contrato que lo demuestra todo: "Yo, Evaristo Salcedo de la Cruz, propietario único de las tierras de 'Valle Salvaje', arrendó a don José Luis Gálvez de Aguirre dichas tierras para su explotación y uso por la cantidad arriba indicada". Un documento que nunca se cumplió en su totalidad, ya que los impagos dejaron a don José Luis con una fortuna en deudas.

La propia Adriana no duda en recriminarlo: "Siempre me he preguntado cómo alguien tan arrogante como usted iba a firmar ese acuerdo de matrimonio". Con todas las piezas encajando, Adriana se atreve incluso a señalar al duque como posible responsable de la muerte de su padre. La reacción no se hace esperar: "Lo que dice es un dislate fruto de una imaginación desbordada. Ni mi esposa ni yo hemos tenido nada que ver con la muerte de su padre".

Sin embargo, Adriana, consciente de la fuerza que le otorgan los documentos, lanza una advertencia. Si el duque no cede a sus condiciones, hará públicos los papeles que demostrarían la ruina de los Gálvez de Aguirre. "Soy la persona en cuyas manos está su destino", le recuerda con frialdad.

El pulso entre ambos alcanza su punto más tenso cuando Adriana marca sus exigencias: Rafael no puede abandonar 'Valle Salvaje'. Y lo deja claro con una promesa cargada de determinación: "Pienso recuperar lo que es mío, aunque sea lo último que haga".