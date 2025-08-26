El inesperado regreso a 'La Promesa' que cae como jarro de agua fría sobre Xavi Lock

Curro, personaje de Xavi Lock, y Ángela viven aterrados, sabiendo que su enemigo ha regresado por venganza. Este miércoles 27 de agosto a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', Enora pidió explicaciones a Toño sobre la relación con su madre, pero se negó a dárselas. Catalina y Martina anunciaron a sus parejas y al marqués su reconciliación, pero ahora tenían que pensar en la estrategia de negociación para acercarse al barón de Valladares. La visita de la duquesa de Carril no consiguió animar a Vera, sino todo lo contrario, al constatar la doncella que el reencuentro con su hermano era más difícil de lo que ella pensaba.

Pía y Ricardo se preocuparon por las consecuencias que tendría la relación que mantenían de cara a los señores. La relación que había entre Leocadia y Cristóbal era más larga de lo que pensábamos. Y es que el mayordomo confesó que le hubiera gustado llegar cuando Cruz estaba todavía en palacio.

| RTVE

Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.

¿Qué pasará en el capítulo del miércoles de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', el inesperado regreso de Lorenzo desata el caos y todos tiemblan ante la amenaza que representa su vuelta. Curro, personaje de Xavi Lock, y Ángela viven aterrados, sabiendo que su enemigo ha regresado por venganza. Además, el capitán consigue forzar las cosas para provocar la ira de Curro, y está a punto de conseguirlo.

Además, Toño duda sobre su relación con Enora al saber que Simona y Candela conocen la verdad sobre su matrimonio. Pía y Ricardo enfrentan un ultimátum de Cristóbal: uno de los dos debe abandonar 'La Promesa'. Por su parte, Martina y Catalina no tienen buenas noticias tras haber hablado con el barón de Valladares... De forma inesperada, Vera recibe una visita que lo cambia todo: su hermano Federico.