El inesperado regreso a 'La Promesa' que cae como jarro de agua fría sobre Xavi Lock
Curro, personaje de Xavi Lock, y Ángela viven aterrados, sabiendo que su enemigo ha regresado por venganza. Este miércoles 27 de agosto a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.
Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', Enora pidió explicaciones a Toño sobre la relación con su madre, pero se negó a dárselas. Catalina y Martina anunciaron a sus parejas y al marqués su reconciliación, pero ahora tenían que pensar en la estrategia de negociación para acercarse al barón de Valladares. La visita de la duquesa de Carril no consiguió animar a Vera, sino todo lo contrario, al constatar la doncella que el reencuentro con su hermano era más difícil de lo que ella pensaba.
Pía y Ricardo se preocuparon por las consecuencias que tendría la relación que mantenían de cara a los señores. La relación que había entre Leocadia y Cristóbal era más larga de lo que pensábamos. Y es que el mayordomo confesó que le hubiera gustado llegar cuando Cruz estaba todavía en palacio.
Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.
¿Qué pasará en el capítulo del miércoles de 'La Promesa'?
En el nuevo capítulo de 'La Promesa', el inesperado regreso de Lorenzo desata el caos y todos tiemblan ante la amenaza que representa su vuelta. Curro, personaje de Xavi Lock, y Ángela viven aterrados, sabiendo que su enemigo ha regresado por venganza. Además, el capitán consigue forzar las cosas para provocar la ira de Curro, y está a punto de conseguirlo.
Además, Toño duda sobre su relación con Enora al saber que Simona y Candela conocen la verdad sobre su matrimonio. Pía y Ricardo enfrentan un ultimátum de Cristóbal: uno de los dos debe abandonar 'La Promesa'. Por su parte, Martina y Catalina no tienen buenas noticias tras haber hablado con el barón de Valladares... De forma inesperada, Vera recibe una visita que lo cambia todo: su hermano Federico.
