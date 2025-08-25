La muerte de un protagonista sacude 'Valle Salvaje' y marca un antes y un después

En medio de un brindis sobre el futuro, alguien muere. Este martes 26 de agosto, a las 17:20h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', Mercedes, rota de dolor por la marcha de Bernardo, se apoyó en Matilde. Leonardo le dejó claro a Irene que no sabía lo que buscaba Bárbara, pero que si su rechazo era definitivo no iba a poder seguir en Valle Salvaje mucho tiempo. Por otro lado, Martín advirtió a Isabel que era el servidor más respetuoso, pero aseguró que sus comportamientos dejaban mucho que desear y puso en cuestión su continuidad.

En la Casa Grande, Ana descubrió el plan de una Úrsula dispuesta a todo por salirse con la suya, como también lo estaba Julio.El Gálvez de Aguirre se citó con Adriana y Rafael, dispuesto a acabar con todo. Sin embargo, Rafael le dijo a su hermano que si él se marchaba de 'Valle Salvaje' en el fondo guardaba cierta justicia.

| RTVE

En audiencias, durante el mes de julio, 'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.

¿Qué pasará en el capítulo del martes de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje',Adriana se despide de Luisa, que la echará muchísimo de menos: su tiempo en 'Valle Salvaje' se acaba. Martín se enfrenta a su hermana, acusándola de haber intentado que lo echen de la Casa Grande. Será allí donde los Gálvez de Aguirre se reúnan para ser testigos de un suceso… que lo cambia todo.

En medio del brindis organizado por Úrsula, que reúne a Rafael, Adriana y Julio, las copas se alzan para celebrar el futuro. Pero el brindis se tiñe de sombras… ¡Alguien muere en 'Valle Salvaje'!