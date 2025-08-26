Una muerte golpea a José Manuel Seda y marca un antes y un después en 'Valle Salvaje'

El dolor se apodera tras la inesperada muerte, que conmociona también a José Luis, personaje de José Manuel Seda. Este martes 26 de agosto, a las 17:20h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', Adriana se despidió de Luisa, que la echó muchísimo de menos: su tiempo se acababa. Martín se enfrentó a su hermana, acusándola de haber intentado que lo echaran de la Casa Grande. Fue allí donde los Gálvez de Aguirre se reunieron para ser testigos de un suceso... que lo cambió todo.

En medio del brindis organizado por Úrsula, que reunió a Rafael, Adriana y Julio, las copas se alzaron para celebrar el futuro. Pero el brindis se tiñó de sombras… ¡alguien murió en 'Valle Salvaje'!

| RTVE

En audiencias, durante el mes de julio, 'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.

¿Qué pasará en el capítulo del miércoles de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', el dolor se apodera tras la inesperada muerte, que conmociona también al duque, personaje de José Manuel Seda. La Casa Grande se viste de luto para despedir a uno de sus miembros, dejando un vacío imposible de llenar. El desconcierto es total, ya que nadie entiende lo que ha pasado y la familia entera se sumerge en el desconsuelo.

Una confundida Ana se debate entre guardar silencio o revelar lo que sabe de todo lo ocurrido tras ayudar a comprar el veneno a Úrsula. Por otro lado, Bárbara tiene un acercamiento con su amiga Irene, además de con Leonardo. Quizás las palabras de Pedrito han hecho mella en ella y sea el inicio de una nueva etapa para la joven.