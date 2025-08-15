Aida Bao dice adiós a 'Malas Lenguas' y anuncia el regreso de Jesús Cintora

Adiós a Aida Bao de 'Malas Lenguas' tras dos semanas como presentadora. La periodista ha sustituido a Jesús Cintora al frente del programa de actualidad política durante la primera quincena de agosto. No obstante, el presentador regresará a su programa el próximo lunes 18 de agosto, retomando las riendas de 'Malas Lenguas' en La 1 y La 2.

De este modo, este jueves 14 de agosto, Aida Bao se ha despedido de los espectadores de 'Malas Lenguas'. "El lunes volvemos, ya con Jesús Cintora, para contar la actualidad con análisis y también con humor. Ha sido un placer y un privilegio acompañarles estas dos semanas", decía la periodista, ante las palabras de agradecimiento de los colaboradores.

Recordamos que, natural de Santiago de Compostela y licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago, Aida Bao ha desarrollado una sólida trayectoria en medios como Televisión de Galicia, laSexta y especialmente la Cadena SER. En 2013 formó parte del equipo de informativos que cubrió el accidente del tren Alvia en Angrois, una cobertura que fue reconocida con el Premio Ondas al Mejor Tratamiento Informativo. Actualmente presenta y dirige las ediciones de fin de semana de 'Hora 14' y 'Hora 25' y, en RTVE, colabora también de forma habitual en 'La Hora de La 1'.

| RTVE

En audiencias, los resultados de 'Malas Lenguas' han seguido en aumento durante la primera mitad de agosto con Aida Bao. El miércoles, el programa alcanzó en la sobremesa de La 1 un 10,2 % de cuota de pantalla, su mejor registro desde mediados de junio. De hecho, hace apenas unos días que RTVE decidió que la segunda parte del espacio, que hasta entonces solo se emitía en La 2, pasara también a verse en La 1.

Pese a que no hay una confirmación oficial, debido a su buena acogida, todo apunta a que Aida Bao será oficialmente la sustituta de 'Malas Lenguas' en futuras vacaciones del presentador. No obstante, habrá que esperar, previsiblemente hasta navidades, para conocer si la periodista vuelve a ser la escogida.