'Tardear' actualiza el estado de Sofía Suescun y Kiko Jiménez tras una infidelidad

Los rumores sobre la crisis entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez no deja de crecer.Desde que 'Tardear' avanzara que la joven habría sido infiel al colaborador con el influencer Juan Faro, la pareja se encuentra en el centro de todas las miradas. En la última emisión del programa de Telecinco, Marisa Martín Blázquez puso sobre la mesa información aún más contundente.

"A mí desde luego lo que me dicen es que la historia entre Sofía y Juan ha sido real. Que Kiko se ha enterado de la historia recientemente y que por eso está hundido. De hecho, me dicen frase literal, que está hundido y que Sofía está temiendo en este totum revolutum perder a Kiko Jiménez", reveló Marisa Martín Blázquez de 'Tardear'.

Pero la historia dio un giro cuando Verónica Dulanto conectó en directo desde 'Tardear' con Enrique Ulzurrun, apostado cerca de la vivienda de Juan Faro. El reportero introdujo un nuevo elemento: "Él dice que no tiene ganas de televisión, pero me apunta que todo esto viene por parte de una amiga de Sofía que podría ser el topo. Y lo gordo es que cuando le pregunto que por qué han tenido tanta discreción y que por qué él no sigue a Sofía y ella a él me dice que no es que no la siga sino que nos tenemos bloqueados. ¿Y por qué se han bloqueado? ¿Qué ha pasado?".

| Europa Press

Para Leticia Requejo, la explicación es clara en 'Tardear': "Seguramente hace siete días que Kiko Jiménez se entera de esta movida, que tiene todos los ingredientes para que sea verdad. Pues Sofía para recuperar a Kiko y para que su relación no se vaya al traste decide cortar todo tipo de contacto y vínculo con Juan y el primero es el bloqueo en redes".

Marisa Martín Blázquez sumó que "parece ser que ha habido un pacto entre Sofía y Kiko de que a esta persona se le bloqueara". Sin embargo, Belén Rodríguez desmontó esta teoría con un matiz importante: "Pero eso no tiene sentido porque Kiko sí que le sigue". La colaboradora sugirió que el verdadero motivo del bloqueo podría ser que Sofía se sintió atraída por Juan Faro y quiso cortar toda comunicación para evitar problemas mayores.