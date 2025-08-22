Ana Rosa Quintana ya tiene fecha para su regreso a las mañanas de Telecinco

Telecinco ya ha puesto día y hora al regreso de Ana Rosa Quintana tras sus vacaciones de verano. La periodista abandonó la franja matinal de la cadena el pasado mes de julio y ha estado fuera durante los últimos dos meses. Unas semanas en las que la mañana de Telecinco ha caído en audiencias, moviéndose alrededor del 10/11% de cuota de pantalla.

De este modo, según ha publicado en exclusiva FormulaTV, la periodista retomará las riendas de El programa de AR el próximo lunes 8 de septiembre a las 9:00h. Una fecha que coincide con el inicio del curso escolar y con varias novedades en la franja matinal.

La vigesimoprimera temporada de 'El programa de Ana Rosa' llega con un formato ampliado: cuatro horas y media de directo que ocuparán el tramo de 9:00h a 13:30h. Esta versión extendida refuerza el bloque matinal de Mediaset, que estrenará una nueva parrilla desde primera hora. 'La mirada crítica', con Ana Terradillos, abrirá la jornada entre las 8:00h y las 9:00h, y después tomará el relevo Ana Rosa Quintana.

| Mediaset

El bloque se completará con 'Vamos a ver', de 13:30h a 15:00h, bajo el mando en solitario de Patricia Pardo. La periodista se queda en el programa, que reduce más de una hora su duración, tras el traslado de Joaquín Prat a las tardes.

Este movimiento supone un rediseño estratégico en una de las franjas más disputadas de la televisión. Ana Rosa Quintana competirá con el final de 'La hora de La 1' y con 'Mañaneros 360' en TVE, además de coincidir de lleno con 'Espejo público' en Antena 3. Durante dos horas, además, tendrá enfrente a 'Aruser@s', que se ha consolidado como líder en laSexta.

En audiencias, 'El programa de Ana Rosa'cerró la vigésima temporada de su programa con un 14% y 320.000 espectadores, superando a Antena 3 (13,3%) y a La 1 (12,6%). Pese a ello, el liderazgo matinal ha cambiado durante el verano, pasando a los programas de TVE especialmente desde la llegada de Javier Ruiz.