Jarro de agua fría para Manuel Regueiro tras los acontecimientos en 'La Promesa'

El último capítulo de 'La Promesa' dejó a los espectadores sin aliento. La inesperada detención de Lorenzo, ejecutada en pleno desayuno por un grupo de militares, sacudió el palacio. Nadie pudo reaccionar ante semejante escena: el capitán de la Mata fue arrestado sin previo aviso y conducido a la justicia militar.

Este acontecimiento desató un terremoto emocional en Alonso, personaje de Manuel Regueiro en 'La Promesa'. No tardó en derrumbarse al reconocer ante Curro sus propios errores: "Soy un fracaso total y absoluto". Sus palabras reflejaron un estado de abatimiento profundo, muy alejado de la imagen de fortaleza con la que siempre había intentado sostener a su familia.

Lejos de ocultar su dolor, Alonso, personaje de Manuel Regueiro, abrió su corazón y compartió la amargura de no sentirse capaz de sostener todo aquello que construyó en su juventud. "Cuando era joven, imaginaba cómo sería mi vida, mi familia, esta finca... Ya ves en qué ha acabado todo...", explicaba.

| RTVE

Ni las palabras de apoyo de Curro en 'La Promesa' lograron detener la cascada de reproches que el marqués se dirigía a sí mismo. Recordó con pesar tragedias que lo marcaron: "También está la muerte de Tomás, de Jana, de Eugenia, la ruina de esta finca de la que tuvo que salvarme Leocadia...". Incluso asumió parte de la culpa en lo ocurrido con Lorenzo: "Vivía bajo mi techo, debía haber estado más atento, pero no lo estuve".

"He permitido que mi familia se derrumbe delante de mis narices y yo no he hecho nada para evitarlo. No merezco palabras de consuelo y menos las tuyas después de cómo me he portado contigo. Te di la espalda, renegué de mi propio hijo por quedar bien con la Corte. Me merezco todo lo que me está pasando...", sentenciaba Alonso, personaje de Manuel Regueiro en 'La Promesa'.

Aunque Curro intentó hacerle ver que aún había esperanza, el marqués dejó claro que su herida es demasiado profunda: "Ninguna palabra de consuelo puede cambiarlo". En ese instante, Alonso, personaje de Manuel Regueiro, expresó su deseo de quedarse solo, de encontrar en la soledad la claridad que tanto necesita.