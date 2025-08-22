Audiencias: 'El rival más débil' baja ante 'La Encrucijada' y el líder cine de La 1

La película de La 1, "Thi Mai, rumbo a Vietnam", lidera en audiencias con un buen 11,7% y 819.000 espectadores. La serie 'La Encrucijada' baja en la noche del jueves a un 8,2% y 583.000 junto a un 10,2% y 480.000 en sus dos capítulos en Antena 3. Por su parte, 'El rival más débil' baja un punto de cuota hasta un pobre 6,7% y 417.000 fieles en Telecinco.

Pese a su buen estreno en Cuatro, 'Mis Raíces' sigue sin funcionar en audiencias hasta un 4,5% y 302.000 espectadores. En laSexta, la película "La Memoria de un Asesino" funciona con un 6,3% y 386.000 fieles.

'El Hormiguero' cae con sus reposiciones a un 8,5% y 737.000 desde Antena 3. 'Viaje al centro de la tele' sube en La 1 un 9,3% y un 11,3% junto a 987.000 en su segunda entrega. 'First Dates' roza el liderazgo en audiencias en Telecinco con un justo 9,7% y 835.000, mientras 'Viajeros Cuatro' consigue un 6% y 521.000.

'Mañaneros 360' lidera desde La 1

| RTVE

'Malas Lenguas' se mantiene en la sobremesa de La 1 con un 9,7% y 771.000, mientras el segundo tramo baja a un 6,6% y 425.000 y en La 2 firma un 3,7% y 240.000. 'Y ahora Sonsoles' marca un correcto 10,1% y 690.000 espectadores en Antena 3. 'El Diario de Jorge' baja con Cristina Lasvignes a un 8,7% y 575.000 seguidores, mientras 'Tardear' sigue con un 7,9% y 598.000 espectadores.

En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un estupendo 15% y 1.231.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera con un fantástico 13,5% y 898.000. Justo antes, 'Valle Salvaje' se mantiene con un 10,6% y 752.000 fieles desde La 1.

'Agárrate al sillón' baja a un 7,6% y 540.000 espectadores en Telecinco. 'Pasapalabra' lidera en audiencias con un gran 19,3% junto a 1.344.000 seguidores en Antena 3. Por su parte, 'Aquí la Tierra' se conforma con un 8,5% y 613.000.

| Antena 3

'La Hora de La 1' lidera con un estupendo 19% y 329.000, seguida de 'Mañaneros 360' con un estupendo 12,4% y 344.000. 'La Mirada Crítica' (9,8% y 185.000) y 'Vamos a ver' (10,9% y 266.000) bajan en audiencias en Telecinco. En cuanto a 'Espejo Público', se queda en un 11,9% y 272.000, mientras que 'La Ruleta de la Suerte' arrasa con un 23,2% y 1.502.000 en Antena 3.

Antena 3 consigue el liderazgo del jueves en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del jueves 21 de agosto con un 13% de share. La 1 con un 10,9% es segunda por encima de Telecinco, que marca un 7,9%. laSexta con un 5,6% supera a Cuatro, que cierra una vez más la lista en un 4,7%.

Este jueves, más de 22,3 millones de espectadores únicos vieron la televisión, lo que supone más del 48% del total de la población en España. La media de consumo fue de 2,1 horas por espectador.