'Valle Salvaje' anuncia un punto de inflexión en sus tramas con el cierre de temporada

'Valle Salvaje' ha puesto toda la carne en el asador en la recta final de su segunda temporada. El último capítulo dejó a los espectadores con la respiración contenida. Adriana, tras años de engaños, descubrió que el clan de los Gálvez no solo despojó a su padre de 'Valle Salvaje', sino que además lo eliminó para siempre.

Frente al señor José Luis Gálvez, no dudó en lanzarle una acusación que lo cambia todo: "Ustedes lo asesinaron. Y voy a hacer lo indecible porque todo el mundo sepa que los Gálvez de Aguirre son unos asesinos y no tienen absolutamente nada". Ese enfrentamiento ha sido el mayor estallido hasta la fecha y llega justo en el momento decisivo.

Y es que, el martes 26 de agosto, a las 17:25h, se emitirá el último episodio de la segunda temporada de la serie diaria. TVE ya lo adelanta con un aviso que ha encendido todas las alarmas: "Alguien brinda por última vez en 'Valle Salvaje'... el martes 26 de agosto, a las 17:25h".

| RTVE

El avance lanzado por la cadena no deja lugar a dudas: la tragedia se avecina. En las imágenes se ve a Úrsula, hundida tras el rechazo de Rafael, advirtiendo que "Rafael y Adriana están destinados a estar separados". Victoria, en paralelo, apunta directamente contra la heroína de la historia: "Adriana es ahora nuestro peor enemigo".

El propio José Luis, cada vez más acorralado, llega incluso a abofetear a Atanasio, el aliado inesperado de Adriana en su búsqueda de la verdad. Pero la clave parece estar en el plan de Úrsula, que se ofrece para dar "un toque especial" a una copa de vino, y después aparece brindando con Adriana y Rafael. Todo hace pensar en un envenenamiento, aunque el vídeo, fiel a la estrategia de la serie, se guarda la última carta.

En audiencias, durante el mes de julio, 'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.