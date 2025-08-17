El incómodo momento de Paula Vázquez en 'D Corazón' ante una pregunta íntima

TVE arranca esta semana las grabaciones de una de sus grandes apuestas de entretenimiento y la encargada de capitanearla será Paula Vázquez. La presentadora acudió este domingo a 'D Corazón' para hablar de 'Hasta el fin del mundo', el reality que arranca este lunes desde Costa Rica. Pero lo que empezó como una entrevista sobre un proyecto profesional terminó convirtiéndose en un encuentro marcado por referencias a su vida sentimental.

"La cuenta atrás ha comenzado. Serán seis parejas de famosos en donde recorremos más de 16.000 kilómetros y solo puedo contar que parten de Costa Rica", revelaba Paula Vázquez.

Paula Vázquez destacó lo novedoso del reto: "Yo que he hecho un montón de programas de aventura, realmente nunca había hecho uno como este". Y aclaró que la mecánica exigirá mucho esfuerzo a los participantes: "Todos los concursantes llegarán hasta el final, solo ganarán los que lleguen hasta la última meta, por el camino solo les daremos un dinerito que es el que correspondería un billete en turista desde donde parten hasta donde tienen que terminar, con lo cual van a poder trabajar y van a tener que buscar rutas ellos solos".

| RTVE

No obstante, la entrevista dio un giro inesperado cuando los presentadores quisieron abordar un terreno mucho más íntimo. Javier de Hoyos abrió la puerta: "Te has ganado el respeto de la prensa, pero pocas veces nos has contado alguna cosa de tu vida. Pero ahora has sido muy generosa con todos nosotros porque nos has dicho que estás pasando un verano muy bonito y lleno de amor".

A continuación, 'D Corazón' emitió un vídeo repasando su relación con el periodista Ignacio Sagnier. La propia Paula Vázquez, entre risas, anticipaba antes del clip: "Es que claro, venir a 'D Corazón'...". Y, tras las imágenes, confesaba: "Qué raro se me hace, tú lo sabes Anne". Su amiga y compañera de profesión, Anne Igartiburu, reforzó la idea: "Yo te conozco bastante y sé que te cuesta".

De este modo, Anne Igartiburu lanzó una pregunta directa: "¿Cuándo volvéis? Se puede saber algo por lo menos de fechas, ¿Cuándo le has dicho a Ignacio que vuelves a casa?". La gallega, visiblemente incómoda, respondió entre exclamaciones: "Oh Dios". E intentó quitar hierro mandando un saludo a casa: "Y a toda la familia, un beso mamá que me estás viendo".

El momento culminó con Gema Fernández subrayando el contexto en el que llega este reto: "Claro es que te llega este programa en un momento...". Fue entonces cuando Paula Vázquez sorprendió a todos con una precisión inesperada. "Noviembre, que no he contestado a Anne", dejando claro que permanecerá fuera durante varios meses.