Gloria Camila señala a Sofía Suescun tras las últimas revelaciones de 'Fiesta'

Gloria Camila Ortega no ha dejado pasar la oportunidad de pronunciarse sobre la complicada situación que atraviesan Kiko Jiménez y Sofía Suescun.En 'Fiesta', la colaboradora se mostró especialmente crítica con su antiguo novio, que este fin de semana no acudió a su puesto de trabajo. Una vez más, Kiko Jiménez está desaparecido tras estallar los rumores de que Sofía habría sido desleal con él junto al influencer Juan Faro.

Mientras Kiko Jiménez optaba por desaparecer del plató de 'Fiesta' y poner rumbo a unos días de vacaciones con su pareja, Gloria Camila sí cumplió con su labor de colaboradora. "Puedo entender que necesite un respiro, pero tiene que cumplir con su contrato laboral y asumir lo que venga. Nosotros nos exponemos y, nos guste más o menos un tema, hay que hacerle frente y dar la cara", afirmó con firmeza, ganándose los aplausos del público del plató de 'Fiesta'.

Lejos de quedarse ahí, Gloria Camila recordó cómo fue tratada cuando vivió una situación similar, subrayando la incoherencia del comportamiento de Kiko Jiménez. "El primero que hizo público que yo le había puesto los cuernos fue Kiko, así que no entiendo que ahora se cubra. Si no es verdad, vienes y lo dices; y si es verdad, perdonas y lo hablas", dijo con contundencia.

| Telecinco

Además, destacó el golpe emocional que esta supuesta infidelidad habría supuesto para la pareja, que siempre se había mostrado sólida ante los medios. "Daban una imagen de tener una relación consolidada", apuntó Gloria Camila. Además, aclaró que no está disfrutando de la situación como algunos insinuaban: "No estoy disfrutando, simplemente, el karma ha actuado".

El momento más duro de su intervención en 'Fiesta' llegó cuando señaló directamente a Sofía Suescun: "Cuando escupes tan alto, luego cae. Ellos se han reído de mí. Sofía es la primera que en platós me ha criticado por ponerle los cuernos a mi pareja y, ahora, está sufriendo lo mismo que yo sufrí en su momento por parte de ellos", expresó, visiblemente dolida, pero serena en el plató de 'Fiesta'.