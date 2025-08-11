Antena 3 calienta los motores de 'La Voz' con el primer teaser de su regreso

'La Voz' calienta motores en Antena 3 con su primer teaser. El talent show presentado por Eva González volverá a ser una de las grandes apuestas del canal durante el otoño. Es por ello que Atresmedia empieza a crear expectación con el estreno con los primeros detalles de la +temporada, que contará con Mika, Pablo López, Malú y Sebastián Yatra como coaches.

"¿Estáis todos? Empezamos", dice la promo de escasos cuatro segundos que ha lanzado Antena 3. En ella se ve un transistor, donde se escucha la frase mencionada, con un pin de 'La Voz' y un teléfono rojo de fondo. Previsiblemente, este fragmento forma parte de la espectacular promo anual que los coaches protagonizan para anunciar el regreso del talent show musical al prime time de Antena 3.

Recordamos que Malú ya es una de las veteranas en 'La Voz', participando desde 2012 en las diferentes ediciones del formato: 'La Voz', La Voz Kids' y 'La Voz All Stars'. Es la única que repite respecto al año pasado. De hecho, en la anterior edición, le concedieron el poder de mutear el micrófono del resto de coaches pulsando el botón de su silla.

| Atresmedia

Por su parte, Pablo López también repite como coach tras haber participado en ediciones anteriores de 'La Voz', 'La Voz Kids' y 'La Voz Senior'. Mika será la gran sorpresa del talent show, ya que debuta como coach en 'La Voz' en España, aunque fue el año pasado asesor en el equipo de Pablo López. Por último, Sebastián Yatra regresa tras haber tenido experiencia como coach en 'La Voz Kids' tanto en España como en Colombia.

Todos ellos participarán en las audiciones a ciegas, los asaltos, las batallas y las galas en directo. Por el momento se desconocen los asesores de esta edición.

Por lo tanto, 'La Voz' seguirá siendo una de las grandes apuestas de Antena 3 para otoño, previsiblemente para la noche del viernes. En la anterior edición, la gala final fue líder firmando un 15,3%, su mejor resultado de temporada, con más de 1,2 M de espectadores de media. Creció 2,1 puntos respecto a su semifinal y aventajó a su rival en 5,4 puntos, siendo la emisión con más espectadores únicos: 4,1 M.