Nuevos movimientos en RTVE: Beatriz Ariño, nombrada defensora de la audiencia

Nuevos movimientos en RTVE. La periodista Beatriz Ariño será la nueva Defensora de la Audiencia desde el próximo 18 de agosto. Vinculada desde hace décadas a la Corporación, especialmente a los Servicios Informativos, atenderá en su nuevo puesto las quejas, sugerencias y reclamaciones de los usuarios.

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, Beatriz Ariño ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en RTVE. Ha sido redactora, editora y presentadora de diferentes programas, entre ellos, La 2 Noticias e 'Informe Semanal'. También formó parte de la redacción de RNE y, al margen de los informativos, presentó el programa 'Aquí hay trabajo'.

Durante seis años presentó el Informativo de Madrid de TVE para pasar después a los Telediarios. Ha trabajado como redactora en las Áreas de Política y de Cultura, como editora adjunta de información internacional –donde dirigió y presentó el programa de análisis 'El Mundo en 24 horas'-, y como jefa del Área de Sociedad.

Ha sido también coordinadora de 'Los Desayunos de TVE' y del programa 'La Hora de La 1', adjunta a la Dirección de Centros Territoriales y editora del Canal 24 horas. Y como docente, imparte clases en los diferentes másteres de RTVE.

De este modo, Beatriz Ariño toma el testigo de Rosa María Molló, que se pone al frente del '24 horas' de RNE. La Corporación agradece a la periodista su total dedicación en la Oficina de la Defensora, en un año de profunda transformación. "Mi mandato ha coincidido con un cambio de modelo en RTVE que ha generado mucha reacción, lo cual es bueno e indica que a la gente le interesa y le importa lo que hacemos", valora Rosa María Molló.

| RTVE

"Hemos más que duplicado las peticiones gestionadas desde la Defensoría. Hemos hecho un esfuerzo para explicar los cambios que se producen, con un estilo de comunicación más empático y directo. También hemos aumentando la transparencia en la información que nuestras audiencias solicitan. Me siento muy orgullosa de la conversación que hemos mantenido. Escuchar a la gente y que esta se involucre es bueno porque ayuda a mejorar la oferta y los estándares de calidad de la radiotelevisión pública que es lo que la gente espera de nosotros", añade.

"Mi intención es continuar el trabajo de mis predecesoras, acercando la radiotelevisión pública a los ciudadanos y contribuyendo a mejorarla a través del debate y la crítica constructiva", señala, por su parte, Beatriz Ariño. "Es un reto ilusionante y complejo a la vez, por la velocidad a la que cambian los medios de comunicación y los intereses y exigencias de la audiencia. Pero me consta el compromiso del equipo de la Defensoría con el servicio público para seguir construyendo la RTVE de todos", concluye.