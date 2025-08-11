Audiencias: 'Una nueva vida' recupera el liderazgo ante el flojo '¡Allá Tú!'

La segunda semana de '¡Allá Tú!' baja unas décimas en audiencias en Telecinco con un pobre 7,1% y 587.000 espectadores: sube al 9,1% de cuota de pantalla entre el público femenino. El liderazgo de la noche es para la serie turca 'Una nueva vida' con un buen 12,5% y 855.000 seguidores en Antena 3. 'La película de la semana: Jumanji: Siguiente nivel' también lidera su respectiva franja con un 11,5% y una media de 967.000 seguidores en La 1.

'Fiesta' baja en audiencias, siendo tercera opción en su franja con un escueto 8% y 606.000 seguidores en Telecinco. Puede con 'Aquí la Tierra', que se mantiene en un 9,7% y 693.000 espectadores en La 1. La película original de "Jumanji" funciona en la tarde de La 1 liderando con un 12% de cuota. En sobremesa, "Mentiras perfectas" es líder en Multicine 1 con un 11,4% de cuota y 887.000 espectadores desde Antena 3.

'D Corazón' sube a un estupendo 10,2% y 559.000 fieles en La 1. 'Got Talent' empeora a las reposiciones de 'Socialité', aunque mejora a 'El Gran Show' con un 6,2% de cuota de pantalla. De hecho, hace también que se hunda Informativos Telecinco con un pobre 6,6% de cuota al mediodía.

'La Ruleta de la Suerte' lidera el mediodía en audiencias con distancia con un 18,9% y 1.179.000 desde Antena 3. El concurso se lleva el minuto de oro a las 14:57h con 1.773.000 espectadores y 24,2% de share. La primera edición de Antena 3 Noticias es el informativo más visto del día con 1.566.000 seguidores junto a un 20,1% de share.

Antena 3 y La 1 lideran el domingo en audiencias

Antena 3 y La 1 empatan en el liderazgo en audiencias del domingo 10 de agosto con un 10,9% de share. Telecinco se conforma con la tercera posición con un 7,9%. Por su parte, Cuatro con un 6% supera a laSexta, que cierra la lista con un 4,7%.

Este domingo, el 47% de la población conectó en algún momento con alguna cadena, lo que supone 22,3M de españoles. La media de consumo por espectador es de dos horas.