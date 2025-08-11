Audiencias: 'Una nueva vida' recupera el liderazgo ante el flojo '¡Allá Tú!'
'Fiesta' es tercera opción en audiencias en la tarde de Telecinco ante el cine.
La segunda semana de '¡Allá Tú!' baja unas décimas en audiencias en Telecinco con un pobre 7,1% y 587.000 espectadores: sube al 9,1% de cuota de pantalla entre el público femenino. El liderazgo de la noche es para la serie turca 'Una nueva vida' con un buen 12,5% y 855.000 seguidores en Antena 3. 'La película de la semana: Jumanji: Siguiente nivel' también lidera su respectiva franja con un 11,5% y una media de 967.000 seguidores en La 1.
'Fiesta' baja en audiencias, siendo tercera opción en su franja con un escueto 8% y 606.000 seguidores en Telecinco. Puede con 'Aquí la Tierra', que se mantiene en un 9,7% y 693.000 espectadores en La 1. La película original de "Jumanji" funciona en la tarde de La 1 liderando con un 12% de cuota. En sobremesa, "Mentiras perfectas" es líder en Multicine 1 con un 11,4% de cuota y 887.000 espectadores desde Antena 3.
'D Corazón' sube a un estupendo 10,2% y 559.000 fieles en La 1. 'Got Talent' empeora a las reposiciones de 'Socialité', aunque mejora a 'El Gran Show' con un 6,2% de cuota de pantalla. De hecho, hace también que se hunda Informativos Telecinco con un pobre 6,6% de cuota al mediodía.
'La Ruleta de la Suerte' lidera el mediodía en audiencias con distancia con un 18,9% y 1.179.000 desde Antena 3. El concurso se lleva el minuto de oro a las 14:57h con 1.773.000 espectadores y 24,2% de share. La primera edición de Antena 3 Noticias es el informativo más visto del día con 1.566.000 seguidores junto a un 20,1% de share.
Antena 3 y La 1 lideran el domingo en audiencias
Antena 3 y La 1 empatan en el liderazgo en audiencias del domingo 10 de agosto con un 10,9% de share. Telecinco se conforma con la tercera posición con un 7,9%. Por su parte, Cuatro con un 6% supera a laSexta, que cierra la lista con un 4,7%.
Este domingo, el 47% de la población conectó en algún momento con alguna cadena, lo que supone 22,3M de españoles. La media de consumo por espectador es de dos horas.
