Terelu Campos se rompe a llorar en directo en 'Fiesta' y revela el emotivo motivo

Este sábado, 'Fiesta' dejó para el recuerdo una de las escenas más emotivas. Terelu Campos, al frente de su sección "Aires de fiesta", se vio sobrepasada por la emoción cuando, en pleno homenaje a Rocío Dúrcal, sonó "Amor eterno". La presentadora, incapaz de contener las lágrimas, recordó en directo a su madre, María Teresa Campos.

"Sabía que me iba a ocurrir", confesó con voz entrecortada, antes de explicar a sus compañeros y a los espectadores el motivo de su reacción. "Esta canción era muy importante para mi madre, tanto que hasta fue la que elegimos para su funeral. Es muy emocionante y muy duro para mí escuchar esta canción", reveló Terelu Campos en 'Fiesta'.

Recordamos que, este verano, Terelu Campos comparte las riendas de 'Fiesta' junto a César Muñoz y Álex Blanquer, sustituyendo a Emma García y dedicando cada semana un tributo a figuras musicales. El homenaje, inspirado en el espíritu de 'Qué tiempo tan feliz', reunió a Guillermo Martín y Mercedes Durán. Esta semana, interpretaron un popurrí que comenzó con "La gata bajo la lluvia" y culminó con el tema que desató la emoción de Terelu Campos.

| Mediaset

Pero la tarde no quedó marcada solo por las lágrimas. Minutos después, Carmen Borrego irrumpió en plató de 'Fiesta' con una sorpresa para su hermana. Eran unas fotografías tomadas por ella misma en la playa, después de que Terelu fuera objeto de críticas por su portada en bañador para Lecturas.

"Ahí acabo de salir del agua, te lo puedo asegurar", bromeó la presentadora al ver las imágenes. César Muñoz no dudó en destacar que mostraban a su compañera "más natural que nunca". Además, Marisa Martín Blázquez remataba con un cumplido: "Estáis las dos en vuestro mejor momento, el paso por 'Supervivientes' te ha venido muy bien".

En audiencias, 'Fiesta' cayó este sábado a un 8,1% de cuota y 568.000 fieles. Sin embargo, con este pobre resultado, consiguió ser lo más visto del día en Telecinco.