Audiencias: Telecinco se hunde otro domingo con los pobres 'Fiesta' y '¡Allá Tú!'

'Fiesta' es tercera opción en audiencias en la tarde de Telecinco ante el cine.

Xavi Oller

'¡Allá Tú!' sigue sin funcionar en audiencias en Telecinco aunque sube unas décimas a un pobre 6,7% y 592.000 espectadores. El liderazgo de la noche es para 'La película de la semana: Jurassic World' con un estupendo 12,9% y 1.172.000 seguidores en La 1. Por su parte, la serie turca 'Una nueva vida' es segunda opción manteniéndose en un buen 10,7% y 838.000 seguidores en Antena 3.

En laSexta, la película "Agentes 355" funciona en audiencias con un buen 6,1% y 563.000 seguidores. Por su parte, la reposición de 'Cuarto Milenio' se conforma con un correcto 5,1% y 458.000. Finalmente, 'Versión Española' no destaca con un 2% y 171.000 en La 2.

'Fiesta' baja en audiencias, siendo tercera opción en su franja con un pobre 8,1% y 620.000 seguidores en Telecinco: sube a un 11,2% de cuota de pantalla entre el público femenino. No puede con 'Aquí la Tierra', que se mantiene en un 10% y 746.000 espectadores en la última hora de la tarde de La 1. Por su parte, La Vuelta repite resultado respecto al sábado con un fantástico 6% y 493.000 en la tarde de La 2.

En la mañana, Cuatro es segunda opción gracias a 'Volando Voy' (6,9% y 7,9%) y 'Viajeros Cuatro' (9% y 8,5%). En cambio, en Telecinco, las reposiciones de 'Agárrate al sillón' suben en audiencias a un 7,2% y 5,5%, aunque la tercera se hunde a un 3,9% de cuota. Por su parte, 'D Corazón' sube a un buen 9% y 515.000 fieles en La 1.

'La Ruleta de la Suerte' lidera el mediodía en audiencias con distancia con un 18,6% y 1.197.000 desde Antena 3. La primera edición de Antena 3 Noticias es el informativo más visto del día con 1.633.000 seguidores junto a un 20,9% de share.

La 1 lidera el domingo en audiencias

La 1 consigue el liderazgo en audiencias del domingo 24 de agosto con un 10,5%  de share. Antena 3 es segunda con un 9,9%, mientras Telecinco se conforma con la tercera posición con un pobre 7%.

Este domingo, el 50% de la población conectó en algún momento con alguna cadena,  lo que supone 23,2 de españoles. La media de consumo por espectador es de 2,3 horas.

