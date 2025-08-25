Audiencias: Telecinco se hunde otro domingo con los pobres 'Fiesta' y '¡Allá Tú!'

'¡Allá Tú!' sigue sin funcionar en audiencias en Telecinco aunque sube unas décimas a un pobre 6,7% y 592.000 espectadores. El liderazgo de la noche es para 'La película de la semana: Jurassic World' con un estupendo 12,9% y 1.172.000 seguidores en La 1. Por su parte, la serie turca 'Una nueva vida' es segunda opción manteniéndose en un buen 10,7% y 838.000 seguidores en Antena 3.

En laSexta, la película "Agentes 355" funciona en audiencias con un buen 6,1% y 563.000 seguidores. Por su parte, la reposición de 'Cuarto Milenio' se conforma con un correcto 5,1% y 458.000. Finalmente, 'Versión Española' no destaca con un 2% y 171.000 en La 2.

'Fiesta' baja en audiencias, siendo tercera opción en su franja con un pobre 8,1% y 620.000 seguidores en Telecinco: sube a un 11,2% de cuota de pantalla entre el público femenino. No puede con 'Aquí la Tierra', que se mantiene en un 10% y 746.000 espectadores en la última hora de la tarde de La 1. Por su parte, La Vuelta repite resultado respecto al sábado con un fantástico 6% y 493.000 en la tarde de La 2.

| RTVE

En la mañana, Cuatro es segunda opción gracias a 'Volando Voy' (6,9% y 7,9%) y 'Viajeros Cuatro' (9% y 8,5%). En cambio, en Telecinco, las reposiciones de 'Agárrate al sillón' suben en audiencias a un 7,2% y 5,5%, aunque la tercera se hunde a un 3,9% de cuota. Por su parte, 'D Corazón' sube a un buen 9% y 515.000 fieles en La 1.

'La Ruleta de la Suerte' lidera el mediodía en audiencias con distancia con un 18,6% y 1.197.000 desde Antena 3. La primera edición de Antena 3 Noticias es el informativo más visto del día con 1.633.000 seguidores junto a un 20,9% de share.

La 1 lidera el domingo en audiencias

La 1 consigue el liderazgo en audiencias del domingo 24 de agosto con un 10,5% de share. Antena 3 es segunda con un 9,9%, mientras Telecinco se conforma con la tercera posición con un pobre 7%.

Este domingo, el 50% de la población conectó en algún momento con alguna cadena, lo que supone 23,2 de españoles. La media de consumo por espectador es de 2,3 horas.