Nueva salida del nuevo programa de María Patiño: Javi de Hoyos no volverá a Ten

Nueva baja importante en el equipo de 'No somos nadie', el nuevo programa de Ten para sus tardes producido por La Osa Producciones Audiovisuales. El próximo 1 de septiembre arrancará en el canal temático este nuevo proyecto que mantendrá la esencia de 'Ni que fuéramos' y 'Tentáculos'. Un nuevo espacio presentado por María Patiño de lunes a jueves, mientras que Carlota Corredera cogerá las riendas los viernes.

Por lo que respecta al equipo de colaboradores, Belén Esteban y Kiko Matamoros son los grandes nombres confirmados hasta el momento, aunque se espera también la participación de Kiko Hernández. Marta Riesco, Alberto Guzmán, Arnau Martínez, Anna Gurguí y Carolina Sobe también formarán parte de 'No somos nadie' tras su etapa en 'Tentáculos'. No obstante, se ha conocido la baja oficial de Lydia Lozano y Chelo García-Cortés, que han decidido desligarse del mítico equipo de 'Sálvame'.

No obstante, otra de las bajas importantes es la de Javi de Hoyos, según ha publicado en exclusiva Informalia. Tras más de un año ligado a la productora y su etapa posterior en 'Socialité', el periodista se desliga también de este nuevo proyecto. Sorprende, teniendo en cuenta que era uno de los rostros principales del equipo delante y detrás de cámaras tanto de 'Ni que fuéramos', 'La familia de la tele' y 'Tentáculos'.

| RTVE

No obstante, Javi de Hoyos ha decidido centrarse en su nueva al frente de 'D Corazón', donde es presentador junto a Anne Igartiburu desde este verano. Con este proyecto, el periodista ha ganado peso en TVE tras más de un año como colaborador del mismo espacio y su posterior papel en 'La familia de la tele'. De hecho, durante unos meses aparecía todos los días en la pantalla en los distintos proyectos en los que participaba, algo por lo que el comunicador recibía críticas.

Además, también sigue metido de lleno en su labor en redes sociales, donde tiene 1,5M de seguidores en Tik Tok. Por lo tanto, Javi de Hoyos ha decidido alejarse de La Osa Producciones Audiovisuales tras el nacimiento de 'No somos nadie'.