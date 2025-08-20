Antena 3 anuncia el regreso de un proyecto de Sonsoles Ónega para iniciar el curso

Sonsoles Ónega volverá a ser una de las apuestas del prime time de Antena 3 para abrir el nuevo curso televisivo. La periodista regresará a la franja de máxima audiencia con nuevos especiales de 'Hablando en plata'. Una vuelta que ya ha empezado su promoción, más allá de 'Y ahora Sonsoles' en la tarde.

"¿Te has sentido solo tras un divorcio, cuando tus hijos se fueron o al dejar de trabajar? No está solo. Nunca es tarde para volver a empezar", dice Sonsoles Ónega en la promo lanzada por Antena 3.

'Hablando en Plata' es una iniciativa de Antena 3 y laSexta contra el edadismo lanzada en octubre de 2022, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores. Desde su nacimiento ha buscado poner en valor a este colectivo y visibilizar sus problemáticas. Atresmedia refuerza así su implicación y compromiso para seguir poniendo en valor a los mayores y visibilizar las dificultades a las que se enfrentan.

Recordamos que el primer especial se emitió en enero de 2023, liderando con un 15,9% de cuota en su documental y subiendo a un 18,9% en el debate con Sonsoles Ónega. Sin embargo, el resto de emisiones de 'Hablando en plata' se han movido alrededor del 10%. La última, en noviembre de 2024, contra 'Gran Hermano' fue segunda opción de la noche con un correcto 10,1% y 594.000 televidentes.

| Atresmedia

De este modo, 'Hablando en plata' se une a las apuestas de Antena 3 para septiembre. La cadena también promociona el regreso de 'Emparejados' con Joaquín Sánchez, la nueva temporada de 'La Voz' y el estreno del concurso 'Juego de pelotas' con Juanra Bonet. De este modo, todo apunta a que podría salir de la parrilla la serie 'La Encrucijada' para dejar hueco a 'Hablando en plata', pese a tener pendientes de emisión 44 capítulos.

Paralelamente a este proyecto, Sonsoles Ónega también volverá muy pronto a la tarde de Antena 3. Lo hace tras haber cerrado la temporada como el magazine líder de la franja vespertina con un 10,8% de cuota. Además, este curso tendrá a un nuevo competidor con el salto de Joaquín Prat a la tarde de Telecinco.