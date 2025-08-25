Marta Solano se despide del Canal 24 Horas tras siete años y confirma su nuevo destino

Sin discursos de despedida ni referencias en antena. Así fue como Marta Solano se despidió este domingo del Canal 24 Horas, donde llevaba desde 2018 siendo una de las caras reconocibles de los informativos de fin de semana. La periodista madrileña inicia una nueva etapa profesional que la llevará a la radio, donde copresentará 'Las tardes de RNE' junto a David Cantero.

La noticia de su salida no partió de la presentadora, sino del presidente de RTVE, José Pablo López, que quiso reconocer su labor a través de redes sociales. "Un saludo grande para Marta Solano que hoy es su último día en el canal 24 horas y se incorpora a 'Las tardes de RNE' para presentarlas desde el día 1 con David Cantero", compartió. A lo que la periodista respondió con un escueto y optimista mensaje: "Gracias y a por 'Las tardes de RNE'".

El adiós también vino acompañado de palabras de sus compañeras, como Olga Lambea: "¡Cuánto te voy a echar de menos, Marta Solano!. Han sido unos muchos años compartiendo plató con tu alegría innata y esa sonrisa perenne. La tele pierde un gran activo pero lo ganan las ondas. Deseando estoy escucharte en RNE. Lo vas a hacer genial, amiga. Como todo".

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Marta Solano comenzó su carrera en los micrófonos de la Cadena SER y Cadena Dial, antes de dar el salto a Localia. En 2005 entró en TVE, primero en la sección de Nacional y poco después en Deportes.

Durante casi una década estuvo al frente de esta información en los Telediarios, participó en la cobertura de grandes citas deportivas como los Juegos Olímpicos de Pekín y Londres 2012 y condujo espacios como Estudio Estadio o Desafío Champions. Su rostro fue habitual en retransmisiones históricas, como la celebración del Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

Además, también estuvo una etapa en 'España Directo' y regresó a los deportes de los Telediarios de fin de semana. Finalmente, en 2018 se integró en el Canal 24 Horas, donde compartió pantalla con Olga Lambea, Beatriz Pérez-Aranda y Ángeles Bravo. Una etapa en la que se había consolidado como una de las presentadoras de referencia en la información continua de RTVE.