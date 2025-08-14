Antena 3 cancela la emisión de 'Sueños de Libertad', que tiene sustituto este viernes

Malas noticias para los seguidores de 'Sueños de Libertad' en Antena 3. Debido al festivo nacional, este viernes 15 de agosto, la serie no se emitirá en la sobremesa de la cadena. Como es habitual, Antena 3 emitirá la programación de fin de semana, con el 'Multicine' en la tarde, por lo que los seguidores tendrán que esperar al lunes para un nuevo capítulo.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', tras su primera noche juntos, Begoña siguió albergando muchas dudas respecto a su relación con Gabriel. Luz quiso asegurarse de que no había nada entre Luis y Cristina, mientras esta decidió ir a ver a José y pidió a Irene que la acompañara. Marta animó a Fina a que aceptara la propuesta de trabajo de Pelayo.

Teo ocultó a Gema y Joaquín que Raúl le iba a enseñar a defenderse. Tasio, manipulado por Gabriel, se enfrentó con Andrés, mientras Begoña confesó a Luz que había pasado la noche con Gabriel. Luz siguió detectando problemas respiratorios entre los trabajadores y Andrés, personaje de Dani Tatay, descubrió una información importante sobre la relación de Gabriel y Begoña.

| Atresmedia

En su lugar, a las 16h, Antena 3 emitirá la película "La hija del rey" dentro de el "Multicine". En esta cinta, El Rey Luis XIV, en su desesperada búsqueda para alcanzar la inmortalidad, captura una sirena para robarle su energía vital. Un hecho que se complica todavía más cuando su hija ilegítima, recién llegada a Versalles, descubre a la criatura, con quien entablará un especial vínculo. Se trata de una película protagonizada por Pierce Brosnan, Kaya Scodelario, William Hurt, Benjamin Walker, Pablo Schreiber.

Recordamos que, este curso, 'Sueños de Libertad' ha triunfado en audiencias, siendo la serie más vista de la televisión, mejorando incluso los datos de su temporada de estreno. La ficción diaria de Antena 3 ha liderado, consiguiendo una media de 1,2 millones de seguidores, más de 2 millones de espectadores únicos y un 13,3% de cuota. 'Sueños de Libertad' ha conseguido gran ventaja respecto a sus competidores, de 5,6 puntos sobre Telecinco y de 5 puntos sobre La 1.