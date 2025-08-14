TVE confirma el fichaje de Marta Flich como presentadora y revela su nuevo proyecto

TVE prepara el próximo estreno de 'Directo al grano', un nuevo magacín presentado por Marta Flich para la nueva temporada televisiva. Producido por RTVE en colaboración con La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (THE MEDIAPRO STUDIO), el formato apostará por una narrativa clara, voces diversas y una estructura ágil.

'Directo al grano' desplegará una estructura flexible. Además de la mesa de análisis, en la que participarán cada día varios analistas, también contará con reportajes y con un equipo de reporteros especializados.

La periodista y economista Marta Flich liderará el programa. Reconocida por su estilo directo, su ironía y su capacidad para explicar lo complejo con cercanía, ha desarrollado una sólida trayectoria en televisión y en redes sociales, donde sus editoriales virales han conectado con una audiencia transversal. En los últimos años ha estado ligada a Mediaset, principalmente como copresentadora de 'Todo es Mentira', aunque también estuvo al frente de 'Gran Hermano' e incluso de las Campanadas en 2024.

| Mediaset

El anuncio llega apenas dos meses después de su emotiva despedida del espacio que presentaba junto a Risto Mejide. Marta Flich confesó sentirse "un poco estancada" y con la necesidad de "salir al mercado", en busca de nuevos horizontes. Ahora, ese nuevo rumbo la lleva a la televisión pública, que refuerza con este fichaje su estrategia por consolidar los formatos informativos y de análisis social en su programación diaria.

Con esta nueva apuesta, TVE busca ampliar su oferta de programas de actualidad, que vertebran su parrilla. En su day time cuenta con apuestas consolidadas como 'La hora de La 1', 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas'. La incorporación de Marta Flich pretende a reforzar ese compromiso con una mirada plural y cercana a los temas que marcan la actualidad.

Recordamos que, hace unas semanas, Marta Flich ya reveló que contaba con varias ofertas sobre la mesa: "Hay tres proyectos, pero estoy entre dos que me gustan mucho. No he hablado de condiciones, solo de curro. No me gusta hablar de eso, para eso está el representante que se encarga de eso. Yo hablo de lo sustancial, el contenido, lo que yo puedo hacer, aportar...".