atresplayer presenta 'Mar afuera': 'Es un proyecto único, una historia muy potente'

atresplayer continúa con su apuesta por la ficción española y estrenará el próximo 14 de septiembre una de sus series más esperadas: 'Mar Afuera'. La ficción, protagonizada por Gabriel Guevara, Hugo Welzel y Laura Simón, es la adaptación de la italiana 'Mare Fuori'. En el marco del FesTVal de Vitoria, Atresmedia ha presentado este nuevo proyecto, que se estrenará semana a semana en emisión semanal.

"Presentamos 'Mar afuera', que es un proyecto único, una historia muy potente, que parte de lo local para ser una historia universal.Podemos empatizar con cualquier espectador y lugar del mundo. Es una adaptación de una serie italiana y hemos contado la historia desde una mirada emocional porque tiene un sello propio, que es marca de atresplayer", arrancaba la presentación Montse García, directora de ficción de Atresmedia.

En 'Mar Afuera' se abordan conflictos de interés social, que van más allá de la temática criminal, algunos como la maternidad, las relaciones tóxicas, la familia o la enfermedad mental. Una propuesta optimista que pone en valor elementos positivos como son la fuerza de la amistad o el impulso de la esperanza.

| Atresmedia

"De 'Mar Afuera' nos llamó el entorno donde sucede la serie, pero también la estructura narrativa de los capítulos. Cada capítulo narra la historia de un personaje, que vamos viendo lo que le sucede a cada uno de ellos y en paralelo en el presente y en su pasado. Vemos su pasado, mientras, en presente, como avanza ese protagonista en las historias con sus compañeros", explicaba Mercedes Gamero, CEO de Beta Fiction Spain.

"Hubo dos retos para adaptar esta serie, que era el formato, eran 12 capítulos de 70 capítulos y aquí han sido 8 de 50 minutos.Había que ver como condensar esas historias manteniendo el espíritu y haciéndolo muy nuestro. El segundo aspecto que más nos interesó a la hora de adaptarla era distanciarnos mucho de la italiana, que ocurre en Nápoles, con su idosincrasia", añadía la directiva.

De este modo, Gabriel Guevara, Hugo Welzel y Laura Simón son los protagonistas de 'Mar afuera'. Además, la ficción completa su reparto con la incorporación de Miguel Barraga, Nekane Otxoa, La Imén, Julen Katzy, Dani Marrero, Natalia Azahara, Marcel Serrano, Pablo Louazel y Jan Bonet como el resto de los jóvenes internos. También están en la serie Itziar Atienza, Carles Francino, Raúl Prieto y Boré Buika, entre otros.

Así es la trama de 'Mar Afuera'

Álvaro (Gabriel Guevara) y Carlos (Hugo Welzel) son dos internos recién llegados a un Centro de Internamiento de Menores Infractores situado junto al mar. Mientras cumplen su condena tendrán que hacer frente a las amenazas de la banda de Los Pajaritos sin perder la esperanza en un futuro cada vez más oscuro.

Pero allí dentro también encontrarán el apoyo de internos como Saray (Laura Simón). Es una joven que prefiere vivir en el centro antes de volver a su problemática vida en el exterior. También de trabajadores como Mario, un hombre que llegará a poner en peligro su propia vida por ayudar a estos chicos.