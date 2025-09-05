laSexta pone fecha al regreso de 'La Roca' y anuncia nuevos colaboradores

'La Roca' regresa a laSexta más grande que nunca y lo hace con una gran novedad. A partir de esta temporada se emitirá también los sábados por la tarde, ampliando así su cita habitual de los domingos. Tras firmar su mejor temporada con un 4,8% de cuota de pantalla, el programa se refuerza como una de las apuestas de actualidad y entretenimiento del fin de semana de laSexta.

De este modo, los sábados y domingos, de 15:30h a 17h, 'La Roca' arrancará con la sobremesa. Una mesa de redacción en la que se abordarán aquellas noticias que no generan grandes debates, pero sí merecen ser contadas. Directos, conexiones con expertos, pantallas explicativas y enlaces con la redacción servirán para repasar la actualidad más diversa: política, internacional, sociedad, ciencia, deporte o curiosidades.

Uno de los pilares de 'La Roca' es su equipo de colaboradores, que aporta pluralidad, análisis y diferentes enfoques a la actualidad. Se mantendrán los habituales Tania Sánchez, Ana Martín, Manu Mostaza, Juan del Val, Ángel Antonio Herrera, Carmen Ro, Ramón Espinar, Fernando Garea y Nativel Preciado. Además, se suman esta temporada nuevas voces que enriquecen el debate: el escritor Edu Galán, el periodista y youtuber Emilio Doménech (Nanísimo), el escritor Juan Soto Ivars, la politóloga Carolina Bescansa, la periodista María Claver y el periodista Jesús Espinosa (Newtral), que desmentirá los bulos más virales de la semana.

| Atresmedia

En su nueva etapa, refuerza su carácter periodístico con un bloque dedicado a la investigación y la memoria de sucesos. Los sábados alternarán reportajes en profundidad de Pablo Gilarranz, como su acceso al mercado negro de armas en la frontera con Portugal. Con la participación de la periodista Cruz Morcillo, que recuperará efemérides de casos que conmocionaron a la sociedad española.

En su nueva etapa, 'La Roca' seguirá haciendo el repaso a la actualidad de la mano de un personaje destacado de la vida pública. Entre los primeros invitados confirmados se encuentran Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, Sor Lucía Caram, monja dominica y activista social, Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, Abel Caballero, alcalde de Vigo, Joan Baldoví, portavoz de Compromis en las Cortes Valencianas y la eurodiputada socialista Leire Pajín, que compartirán su visión sobre la actualidad social y política.

El entretenimiento y la actualidad más cercana también tendrán su espacio en 'La Roca'. El bloque de crónica social contará con la incorporación de Silvia Taulés y Valeria Vegas que se unirán a Pilar Vidal. La sección de nostalgia recuperará momentos históricos del archivo de Antena 3 y laSexta, como el funeral de la Princesa Diana de Gales y la de gastrotendencias acercará cada semana lo más viral en redes sociales, que pondrá a prueba el aprendiz Juan del Val en directo. Además, la información meteorológica seguirá ocupando su hueco habitual de la mano de Francisco Cacho, para mantener a la audiencia al día del tiempo.

Por su parte, Juan del Val, Sara Ramos, Bernat Barrachina, Nacho García y Marta Critikian seguirán brindando grandes momentos en la mesa de entretenimiento. Ricardo Moure, se mantiene al frente de su sección de Ciencia, Cristina Plaza de la de gastrotendencias y Manuel Hernández seguirá abordando las cuestiones legales en el programa.