atresplayer presenta la quinta temporada de 'Drag Race': 'Lo hemos pasado muy mal'

La nueva temporada de 'Drag Race' está a la vuelta de la esquina de la mano de atresplayer. Este mismo domingo 7 de septiembre llegará el mítico 'Meet the queens' y será el día 28 cuando se estrene la nueva temporada. En el marco del FesTVal de Vitoria, atresplayer ha presentado ante los medios esta quinta temporada de 'Drag Race'.

"Es el formato estrella de entretenimiento de atresplayer. Es un lujo en estos tiempos en los que el entretenimiento es efímero haber llegado a la quinta temporada de un formato tan importante. Nos enfrentábamos a un reto porque la cuarta temporada fue un éxito y de las más valoradas de la franquicia, pero creemos que nos hemos superado", ha arrancado la presentación Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia.

"Si tuviera que definir esta temporada lo haría como una en las que las reinas se dejan el corazón. Además, entenderéis el significado cuando veais el primer capítulo, porque hay un cambio en la mecánica de expulsión que tiene que ver con esto y con la herencia", añadía la directiva.

Por su parte, Emilio Sánchez Zaballos, director de atresplayer, ha destacado el valor del formato: "Es un pilar fundamental para atresplayer, pero también para Atresmedia. Además, de ser un pilar de entretenimiento, tiene mucho más detrás, porque es una apuesta para dar visibilidad al colectivo y al talento drag. Muchas veces hablamos del recorrido de las participantes más allá del programa y de su posición, como se van abriendo nuevas puertas, aunque aún queda mucho por hacer".

"Presentamos la quinta temporada de un formato de plataforma, que no es algo normal, es algo extraordinario. Es televisión, pero para nosotros es muy especial, ya que la mayoría del equipo formamos parte del colectivo y nos tomamos 'Drag Race' muy seriamente. Le ponemos mucho corazón y mucho amor", destacaba Jonathan Ruiz, responsable de Buendia Estudios.

Recordamos que Supremme de Luxe capitaneará esta nueva temporada, que seguirá contando con Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking en el jurado. Una de las grandes novedades de la temporada, además, es que el precio de 'Drag Race' aumenta de 30.000 a 50.000 euros. Por lo que respecta a los invitados, en el estreno estará Amaia Romero.

Además, Supremme de Luxe ha agradecido la oportunidad de seguir con 'Drag Race España' tras cinco temporadas: "Es muy complicado mantenerse, pero también salir cada temporada con mejoras. Salimos para conquistar espacios nuevos y tener visibilidad en el tiempo en el que estamos. Agradecemos toda la presencia que podamos tener y que bien poder visibilizar haciendo entretenimiento".

"En esta temporada ha latido mi corazón, hemos sufrido. Lo hemos pasado muy mal porque pasan cosas todo el rato. Y hay muchas sorpresas, ocurren muchas cosas y hay que digerirlo", revelaba.

"Lo grabamos hace un año y me estaba viniendo la emoción de un montón de recuerdos. Ese concepto de comunidad lo tienen los fans, pero también se ha creado siempre desde la primera temporada un núcleo familiar en el equipo. Esa forma de llegar al plató en el primer programa a grabar como si fuera el primero siendo el quinto y esa forma de crear como si fuera el primero... Esa ilusión que pone el equipo y el jurado, que entendemos que las participantes llegan con una trayectoria, es un absoluto privilegio tenerlo", concluía Anna Locking la rueda de prensa.