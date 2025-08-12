Audiencias: 'El Grand Prix' baja inesperadamente y pierde el liderazgo ante 'Renacer'

'El Grand Prix' pierde el liderazgo en audiencias en su primera semifinal en La 1 bajando más dos puntos de cuota hasta un 10% y 735.000 televidentes. El game show de Ramón García destaca en espectadores de 4 a 12 años (29,7%) y de 25 a 44 años (19,.4%). De hecho, el liderazgo de la noche es para 'Renacer' con un 10,8% y 760.000 fieles desde Antena 3.

La tercera temporada de 'Desaparecidos' es la última opción entre las cadenas generalistas con un 5,4% y 331.000 televidentes en Telecinco. En laSexta, la película "Makey" baja en audiencias a un correcto 5,6% y 379.000, siendo superada por la mínima por 'Cine Clásico' (5,7% y 469.000) en La 2. Finalmente, el estreno de la docuserie 'Casper' en Cuatro se conforma con un correcto 5,4% y 395.000 televidentes: sube a un 6,4% en target comercial.

El previo de 'El Grand Prix' no destaca con un 7,4% y 649.000 en La 1. La reposición de 'El Hormiguero' lidera con un flojo 9,5% y 838.000. 'First Dates' se mantiene en Telecinco también con un 9,5% y 839.000 seguidores. Las reposiciones de 'Viajeros Cuatro' baja a un 5,4% y una media de 474.000 espectadores.

'Pasapalabra' arrasa ante 'Agárrate al sillón'

| Antena 3

'Malas Lenguas' se mantiene en audiencias en la sobremesa de La 1 con un 8,7% y 703.000, mientras que en su segunda franja marca un 6,5% y 431.000 en la cadena principal y un 3,8% y 257.000 en La 2. 'Y ahora Sonsoles' lidera con un 10,2% y 739.000 espectadores en Antena 3. 'El Diario de Jorge' se mantiene en un 9,4% y 636.000 seguidores con Cristina Lasvignes, mientras 'Tardear' cae a un 7,3% y 581.000.

En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un buen 14,5% y 1.199.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera en audiencias con un fantástico 12,3% y 867.000. Justo antes, 'Valle Salvaje' lidera su franja con un 10,7% y 819.000 fieles desde La 1.

'Agárrate al sillón' se mantiene en la tarde con un 9,3% y 665.000 en Telecinco: sube a un 11,1% en target comercial. 'Pasapalabra' sigue arrasando en audiencias con un gran 19,5% junto a 1.377.000 telespectadores en Antena 3. Asimismo, 'Aquí la Tierra' sube a un buen 9,5% y 684.000 espectadores en TVE.

| RTVE

'La Hora de La 1' lidera con un gran 17,7% y 295.000 seguidores, al igual que 'Mañaneros 360' con un 14,1% y 418.000. 'La Mirada Crítica' (10,6% y 189.000) baja en audiencias, al igual que 'Vamos a ver' (10,4% y 279.000). Por su parte, 'Espejo Público' baja a un 11,9% y 286.000 televidentes desde Antena 3, mientras que 'La Ruleta de la Suerte' también arrasa con un 22,9% y 1.614.000 seguidores.

Antena 3 es líder del lunes en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del lunes 11 de agosto con un estupendo 13,1%. La 1 con un 10,5% es segunda, mientras que Telecinco se mantiene en la tercera posición con un 8,1%. Por su parte, laSexta con un 5,6% consigue superar a Cuatro, que cierra la lista con un 5,1%.