Audiencias: 'El Grand Prix' baja inesperadamente y pierde el liderazgo ante 'Renacer'
'Agárrate al sillón' se mantiene en audiencias en la tarde contra el liderazgo de 'Pasapalabra'.
'El Grand Prix' pierde el liderazgo en audiencias en su primera semifinal en La 1 bajando más dos puntos de cuota hasta un 10% y 735.000 televidentes. El game show de Ramón García destaca en espectadores de 4 a 12 años (29,7%) y de 25 a 44 años (19,.4%). De hecho, el liderazgo de la noche es para 'Renacer' con un 10,8% y 760.000 fieles desde Antena 3.
La tercera temporada de 'Desaparecidos' es la última opción entre las cadenas generalistas con un 5,4% y 331.000 televidentes en Telecinco. En laSexta, la película "Makey" baja en audiencias a un correcto 5,6% y 379.000, siendo superada por la mínima por 'Cine Clásico' (5,7% y 469.000) en La 2. Finalmente, el estreno de la docuserie 'Casper' en Cuatro se conforma con un correcto 5,4% y 395.000 televidentes: sube a un 6,4% en target comercial.
El previo de 'El Grand Prix' no destaca con un 7,4% y 649.000 en La 1. La reposición de 'El Hormiguero' lidera con un flojo 9,5% y 838.000. 'First Dates' se mantiene en Telecinco también con un 9,5% y 839.000 seguidores. Las reposiciones de 'Viajeros Cuatro' baja a un 5,4% y una media de 474.000 espectadores.
'Pasapalabra' arrasa ante 'Agárrate al sillón'
'Malas Lenguas' se mantiene en audiencias en la sobremesa de La 1 con un 8,7% y 703.000, mientras que en su segunda franja marca un 6,5% y 431.000 en la cadena principal y un 3,8% y 257.000 en La 2. 'Y ahora Sonsoles' lidera con un 10,2% y 739.000 espectadores en Antena 3. 'El Diario de Jorge' se mantiene en un 9,4% y 636.000 seguidores con Cristina Lasvignes, mientras 'Tardear' cae a un 7,3% y 581.000.
En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un buen 14,5% y 1.199.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera en audiencias con un fantástico 12,3% y 867.000. Justo antes, 'Valle Salvaje' lidera su franja con un 10,7% y 819.000 fieles desde La 1.
'Agárrate al sillón' se mantiene en la tarde con un 9,3% y 665.000 en Telecinco: sube a un 11,1% en target comercial. 'Pasapalabra' sigue arrasando en audiencias con un gran 19,5% junto a 1.377.000 telespectadores en Antena 3. Asimismo, 'Aquí la Tierra' sube a un buen 9,5% y 684.000 espectadores en TVE.
'La Hora de La 1' lidera con un gran 17,7% y 295.000 seguidores, al igual que 'Mañaneros 360' con un 14,1% y 418.000. 'La Mirada Crítica' (10,6% y 189.000) baja en audiencias, al igual que 'Vamos a ver' (10,4% y 279.000). Por su parte, 'Espejo Público' baja a un 11,9% y 286.000 televidentes desde Antena 3, mientras que 'La Ruleta de la Suerte' también arrasa con un 22,9% y 1.614.000 seguidores.
Antena 3 es líder del lunes en audiencias
Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del lunes 11 de agosto con un estupendo 13,1%. La 1 con un 10,5% es segunda, mientras que Telecinco se mantiene en la tercera posición con un 8,1%. Por su parte, laSexta con un 5,6% consigue superar a Cuatro, que cierra la lista con un 5,1%.
