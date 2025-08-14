Cristina Lasvignes paraliza 'El diario' por lo que dice una invitada de Jorge Javier

Lo que prometía ser una tarde de emociones terminó convirtiéndose en un momento incómodo para Cristina Lasvignes en 'El diario de verano'. La presentadora, que este verano toma el relevo de Jorge Javier Vázquez, vivió una situación inesperada con una de sus invitadas. Esta dejó escapar un comentario que no pasó desapercibido para nadie.

La protagonista fue Esperanza, una mujer de 80 años que viajó desde Sevilla con la ilusión de reencontrarse con su nieta en el plató. La sorpresa musical que la joven le ofreció en directo acabó siendo el broche tierno de la tarde. Sin embargo, antes de llegar a ese instante, la conversación con Cristina Lasvignes dio un giro delicado.

"¿Y qué tal lo estoy haciendo?", quiso saber la periodista, después de que su invitada confesara que veía el programa "cada tarde". La respuesta, lejos de ser breve, vino con advertencia incluida: "Esto no se tiene que preguntar nunca, porque luego... Te dicen la verdad".

| Mediaset

Fue entonces cuando Esperanza se lanzó en 'El diario de verano': "Escúchame, ¡me encantas! Te lo juro". Y, por si quedaban dudas, añadió: "Jorge Javier lo hace muy bien, pero tú lo haces muy bien. Te lo juro por mi marido. Se lo he dicho a las chicas. Mira, Jorge no lo hace mal, porque lo hace muy bien, la verdad. Pero me gusta esta más".

La presentadora, visiblemente sorprendida, trató de reconducir la charla con una mezcla de humor y cautela. "¡Bueno, eso tampoco! A ver si ahora me va a coger manía... ¡No diga eso!", advirtió entre risas Cristina Lasvignes en 'El diario de verano'.

Sin embargo, su invitada no parecía dispuesta a recortar elogios e incluso señalar al presentador titular del formato: "¡Te lo juro! ¿Tú sabes por qué? Porque Jorge Javier, muchas veces, mete…". En ese instante, Cristina Lasvignes cortó la frase con un rotundo "¡No! ¡No! ¡No! Que aquí no se puede criticar a la gente…", restando importancia al comentario y explicando: "Claro, es que él se atreve más y yo no me atrevo. Yo todavía estoy empezando".