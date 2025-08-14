Preocupación por una reportera de 'YAS Verano' por lo ocurrido en plenos incendios

La dramática situación provocada por los incendios forestales en España tuvo este jueves un momento especialmente tenso durante una conexión en 'YAS Verano'. El equipo del programa se encontraba en Puercas, uno de los municipios zamoranos más afectados, cuando las llamas se acercaron peligrosamente a su posición.

La reportera de Antena 3, Flavia Bertolini, inició su intervención con evidente dificultad para contener la emoción: "Perdona que te hable con este nerviosismo". Minutos antes, tanto ella como el cámara habían sido auxiliados por vecinos para abandonar la zona. "Los vecinos, además de ayudar a sofocar el fuego, han tenido que ayudarnos a nosotros a salir porque estábamos prevenidos en un punto para realizar la conexión. Ha comenzado a levantarse el viento y a aparecer pequeños focos de fuego nuevos cerca del pasto que estaba sin quemar", relató.

En el plató de 'YAS Verano', Pepa Romero interrumpió para pedir calma y priorizar la integridad de los compañeros. "Nosotros informamos, pero lo primero es la seguridad. No tenemos que meternos en el fuego para informar de esto, te pido que os cuidéis el cámara y tú", decía.

| Atresmedia

Una vez a salvo, la periodista de 'YAS Verano' cedió el testigo a habitantes de Abejera, quienes aprovecharon para denunciar lo que consideran abandono institucional. "Estamos perdidos de la mano de Dios, ¿dónde están los medios? Nos tienen abandonados, esto es una vergüenza", lamentaron en directo: "Mucha UME, pero aquí no hay nadie".

Pepa Romero intentó matizar, sugiriendo que la ausencia visible de la UME podría responder a un protocolo de protección para la población. Sin embargo, la respuesta fue rotunda: "No, porque aquí no hay absolutamente nadie y se nos queman nuestras casas, nuestros animales, el monte...".

En el debate posterior, uno de los colaboradores defendió con firmeza el trabajo de los equipos de emergencia: "Delante de mí, no. Se están jugando sus vidas en los catorce incendios graves en España". Los vecinos, por su parte, mantuvieron su denuncia: "Nosotros nos estamos jugando la vida tres días seguidos".