Cristina Lasvignes paralitza 'El diari' pel que diu una convidada de Jorge Javier
Una convidada d''El diari d'estiu' s'atreveix a criticar Jorge Javier Vázquez en directe
El que prometia ser una tarda d’emocions va acabar convertint-se en un moment incòmode per a Cristina Lasvignes a 'El diario de verano'. La presentadora, que aquest estiu pren el relleu de Jorge Javier Vázquez, va viure una situació inesperada amb una de les seves convidades. Aquesta va deixar escapar un comentari que no va passar desapercebut per a ningú.
La protagonista va ser Esperanza, una dona de 80 anys que va viatjar des de Sevilla amb la il·lusió de retrobar-se amb la seva neta al plató. La sorpresa musical que la jove li va oferir en directe va acabar sent el toc tendre de la tarda. Tanmateix, abans d’arribar a aquest instant, la conversa amb Cristina Lasvignes va donar un gir delicat.
"I què tal ho estic fent?", va voler saber la periodista, després que la seva convidada confessés que veia el programa "cada tarda". La resposta, lluny de ser breu, va venir amb advertiment inclòs: "Això no s’ha de preguntar mai, perquè després... Et diuen la veritat".
Va ser llavors quan Esperanza es va llançar a 'El diario de verano': "Escolta’m, m’encantes! T’ho juro". I, per si quedaven dubtes, va afegir: "Jorge Javier ho fa molt bé, però tu ho fas molt bé. T’ho juro pel meu marit. L’hi he dit a les noies. Mira, Jorge no ho fa malament, perquè ho fa molt bé, la veritat. Però m’agrada aquesta més".
La presentadora, visiblement sorpresa, va intentar reconduir la xerrada amb una barreja d’humor i cautela. "Bé, això tampoc! A veure si ara m’agafarà mania... No digui això!", va advertir entre rialles Cristina Lasvignes a ' El diario de verano'.
Tanmateix, la seva convidada no semblava disposada a retallar elogis i fins i tot va assenyalar el presentador titular del format: "T’ho juro! Saps per què? Perquè Jorge Javier, molts cops, fica…". En aquell instant, Cristina Lasvignes va tallar la frase amb un rotund "No! No! No! Que aquí no es pot criticar la gent…", restant importància al comentari i explicant: "És clar, és que ell s’atreveix més i jo no m’atreveixo. Jo encara estic començant".
