Cuatro anuncia el regreso de Risto Mejide a 'Todo es Mentira' con novedades

En su momento más dulce de audiencia y reconocimiento, 'Todo es Mentira' regresa a Cuatro el próximo lunes 1 de septiembre a las 15:30 horas para estrenar su octava temporada. El programa, que cerró el pasado curso con cifras récord, afronta una nueva etapa con novedades y con Risto Mejide retomando el timón del espacio.

Entre los estrenos de este año figuran dos secciones llamadas a convertirse en seña de identidad: "La silla del pueblo" y "El despacho del director". La primera ofrecerá la posibilidad de sentarse como colaborador eventual a invitados con perfiles poco habituales en los debates televisivos. Pasarán por ella, entre otros, Cayetano Martínez de Irujo, los políticos Joan Tardá, Ignasi Guardans y Agustín Zamarrón, los abogados Emilio Cortés y Paula Fraga, el filósofo Ernesto Castro o el científico Fernando Valladares.

En cuanto a "El despacho del director", abrirá la puerta de las redacciones de algunos de los principales diarios españoles. En este espacio participarán figuras como Joaquín Manso (El Mundo), Enric Juliana (La Vanguardia), Julián Quirós (ABC), Francisco Marhuenda (La Razón) o Manuel Rico (Público), entre algunos otros. Todos ellos compartirán con la audiencia la que consideran la noticia más relevante de la jornada y su análisis.

| Mediaset

'Todo es Mentira', producido junto a Vodevil y fiel a su tono de sátira, humor y rigor informativo, seguirá contando con su equipo habitual. Siguen Laila Jiménez, Virginia Riezu, Luis Fabra, Pere Aznar, Miguel Ángel Martín y Saray Cerro, además del propio Risto Mejide. También se mantendrán las aportaciones de voces políticas y periodísticas como Pablo Echenique, José Manuel García Margallo, Javier Chicote, Susana Díaz o Alfonso Serrano, junto a los colaboradores recurrentes Ana Vázquez, Xavier García Albiol, Tesh Sidi, Emilio Delgado y Esperanza Aguirre, entre otros.

Recordamos que 'Todo es Mentira' cerró en junio la mejor temporada de su trayectoria, con una media del 6,9% de cuota de pantalla y 582.000 seguidores, lo que supuso una subida de más de un punto respecto al año anterior. Además, consiguió imponerse por segundo curso consecutivo a su competidor directo, que promedió un 5,9%, liderando de forma ininterrumpida cada mes del periodo. En noviembre marcó su mejor dato mensual (8%) y el pasado 4 de junio alcanzó su récord histórico con un 10,1% de share.