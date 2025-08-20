Marta Flich revela ahora el verdadero motivo de su salida de 'Todo es Mentira'

La salida de Marta Flich de 'Todo es mentira' no fue una decisión improvisada. Tras más de seis años como presentadora en Cuatro, la periodista optó por cerrar una etapa para abrir otra en TVE. A partir de septiembre, Marta Flich conducirá 'Directo al grano', un magacín diario en La 1.

En una entrevista con El Mundo, ha explicado que su determinación llegó en un momento en el que, pese a estar consolidada en Mediaset, sentía que había alcanzado un límite. "Estaba en un momento donde todo iba genial, pero llevaba ya seis años y medio en 'Todo es mentira' y sentía que allí había tocado techo. Me apetecía salir y encontrar otras formas de trabajar y de crecer", explicaba.

Su marcha, según reconoce, fue calculada, pero arriesgada: "Me la jugué mucho. No sé lo que es la zona de confort, procuro tener retos y buscar siempre el crecimiento y el aprendizaje. Era el momento".

| Mediaset

"Tomé la decisión, lo hablé tranquilamente con la cadena y se lo dije a la cara. Me gusta mucho hacer un programa diario de actualidad, pero quería que fuera mío, tener mi propia voz y controlarlo más todo. Porque he estado super cómoda y me ha dado muchísima cancha, pero al final era el programa de Risto, no el mío. Quería tener mi programa", añadía.

La periodista reconoce que el cambio generó sorpresa en su entorno: "Cuando lo anuncié me llamó muchísima gente de la profesión, un montón de presentadores. Me preguntaban si lo había pensado bien, si era consciente de lo que dejaba. Y lo era, pero creo que era mejor dejarlo en lo alto porque eso me iba a ayudar a encontrar algo mejor para mi futuro profesional, como así ha sido".

"Si lo hubiera dejado en horas bajas, menuda mierda de manera de salir al mercado, mejor ponerte en valor como profesional para aspirar a más. Ese fue mi proceso mental. Igual es una cagada brutal, no lo sé, pero ahora mismo estoy muy contenta con mi decisión", reflexionaba.

| Mediaset

Pese a la ruptura con 'Todo es mentira', Marta Flich mantiene una buena relación con Risto Mejide: "Es un tío muy guay. Lo que pasa es que es un personaje que siempre se muestra tal cual es, no engaña a nadie. Un día le ves enfadado, otro día ves que se lo pasa bomba, el siguiente está indignado, luego le notas cansado".

"Es una persona a la que no le importa mostrar su estado anímico de una forma honesta. Eso puede haber a quien le incomode, pero a mí no. Además, yo soy facilísima. No me cabreo, escucho muchísimo, empatizo bien, hago grupo y cuando veo que hay tensión me dedico a limar asperezas", añadía.

Con ilusión y cierta dosis de vértigo, Marta Flich resume su estado actual antes del estreno de 'Directo al grano'. "Ahora tengo nervios de los bonitos, de los de afrontar un proyecto ilusionante en la televisión pública", concluía.