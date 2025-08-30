Telecinco lanza la primera promo de 'El precio de...', nuevo programa con Santi Acosta

Telecinco ha lanzado la primera promo de una de sus nuevas apuestas para el prime time de septiembre: 'El precio de...'. Pese a que aún se desconocen detalles de este nuevo espacio, producido por Mandarina ('De Viernes'), Santi Acosta adelanta algunos de los temas del formato. Una apuesta cuyo estreno estaría previsto para la noche del miércoles de Telecinco durante el otoño.

"En la vida todo tiene un precio que hay que pagar. ¿Cuál es el precio de la ambición? ¿Cuál es el precio de la traición? ¿Y de la fama?. Estrenamos 'El precio de...', un nuevo programa en el que pondremos etiqueta a los casos más secretos y controvertidos de la actualidad, con imágenes, testimonios en exclusiva y archivos nunca abiertos. Vamos a conocer el precio de la verdad", dice Santi Acosta en la promo.

Cabe destacar que 'El precio de...' es una de las apuestas de Mediaset para el FesTVal de Vitoria, con su presentación marcada para el martes 2 de septiembre a las 10h. Según revela el grupo, el espacio combina el género del documental, la entrevista y el debate en plató para aportar informaciones exclusivas y analizar noticias de gran impacto de la mano de sus protagonistas.

Por lo tanto, todo apunta a que, siguiendo la línea de formatos como 'Hormigas Blancas', 'El precio de...' se dividirá en dos bloques. Uno de ellos será un documental grabado y el otro un debate en plató presentado por Santi Acosta junto a un equipo de colaboradores.

| Mediaset

De este modo, 'El precio de...' se suma a la apuesta de contenidos de Telecinco, que busca dar la vuelta a la situación de prime time tras un verano marcado por datos muy flojos. La gran apuesta será 'Supervivientes All Stars' en la noche del martes, jueves y domingos y 'Bailando con las estrellas' los sábados. En el terreno de la ficción, Telecinco apostará por 'La agencia', cuya ubicación sería el lunes, si 'El precio de...' finalmente se ubica los miércoles.