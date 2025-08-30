Audiencias: 'El Peliculón' lidera ante 'Viaje al centro de la tele' y 'First Dates'

'El Peliculón: El favor' lidera en audiencias desde Antena 3 con un 12% y 962.000 telespectadores. La noche de 'Viaje al centro de la tele' consigue destacar con un buen 10% y 806.000 seguidores en La 1. Finalmente, 'First Dates' ocupa todo el prime time de Telecinco mejorando a las reposiciones de 'De Viernes' al marcar un 8,5% y 662.000.

'El Blockbuster: Ambulance, plan de huida' cae en Cuatro a un 4,4% y 313.000 televidentes. Finalmente, 'laSexta Columna' (3,9% y 323.000) y 'Equipo de Investigación' (3,4% y 283.000) se mantienen flojos en audiencias en la cadena secundaria de Atresmedia.

'Mañaneros 360' lidera desde La 1

| RTVE

La Vuelta destaca en la sobremesa de La 1 con un 11,6% y 932.000 fieles. Además, 'Malas Lenguas' se mantiene en el segundo tramo con un 6,8% y 440.000 y en La 2 firma un 3,6% y 235.000. 'Y ahora Sonsoles' marca un buen 10,3% y 722.000 espectadores en Antena 3. 'El Diario de Jorge' no destaca con Cristina Lasvignes con un 8,1% y 537.000 seguidores, mientras 'Tardear' sigue con un 8,9% y 686.000 espectadores.

En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un estupendo 13,3% y 1.087.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera con un fantástico 12,9% y 884.000. Justo antes, 'Valle Salvaje' se mantiene con un 10% y 726.000 fieles desde La 1.

'Agárrate al sillón' sigue sin destacar en audiencias con un 8% y 553.000 espectadores en Telecinco. 'Pasapalabra' lidera en audiencias con un gran 18,8% junto a 1.288.000 seguidores en Antena 3. Por su parte, 'Aquí la Tierra' se conforma con un 8% y 558.000.

| Atresmedia

'La Hora de La 1' lidera con un estupendo 16,7% y 282.000, seguida de 'Mañaneros 360' con un estupendo 13,6% y 412.000. 'La Mirada Crítica' (10,6% y 216.000) y 'Vamos a ver' (9,64% y 269.000) se mantienen en audiencias en Telecinco. En cuanto a 'Espejo Público', se queda en un 10,9% y 275.000, mientras que 'La Ruleta de la Suerte' arrasa con un 22,3% y 1.491.000 en Antena 3.

Antena 3 consigue el liderazgo del jueves en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del viernes 29 de agosto con un 13,1% de share. La 1 con un 10,8% es segunda por encima de Telecinco, que marca un 8,2%. laSexta con un 5,5% supera a Cuatro, que cierra una vez más la lista en un 4,7%.