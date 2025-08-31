Cuatro anuncia el retorn de Risto Mejide a 'Todo es Mentida' amb novetats
La vuitena temporada de 'Todo Es Mentira' arrenca a Cuatro amb Risto Mejide al capdavant i dues noves seccions
En el seu moment més dolç d'audiència i reconeixement, 'Todo es Mentira' torna a Cuatro el proper dilluns 2 de setembre a les 15:30 hores per estrenar la seva vuitena temporada. El programa, que va tancar el curs passat amb xifres rècord, afronta una nova etapa amb novetats i amb Risto Mejide reprenent el timó de l'espai.
Entre les estrenes d'aquest any figuren dues seccions cridades a convertir-se en senya d'identitat: "La silla del pueblo" i "El despacho del director". La primera oferirà la possibilitat de seure com a col·laborador eventual a convidats amb perfils poc habituals en els debats televisius. Hi passaran, entre d'altres, Cayetano Martínez de Irujo, els polítics Joan Tardà, Ignasi Guardans i Agustín Zamarrón, els advocats Emilio Cortés i Paula Fraga, el filòsof Ernesto Castro o el científic Fernando Valladares.
Pel que fa a "El despacho del director", obrirà la porta de les redaccions d'alguns dels principals diaris espanyols. En aquest espai hi participaran figures com Joaquín Manso (El Mundo), Enric Juliana (La Vanguardia), Julián Quirós (ABC), Francisco Marhuenda (La Razón) o Manuel Rico (Público), entre alguns altres. Tots ells compartiran amb l'audiència la que consideren la notícia més rellevant de la jornada i la seva anàlisi.
'Todo es Mentira', produït juntament amb Vodevil i fidel al seu to de sàtira, humor i rigor informatiu, continuarà comptant amb el seu equip habitual. Hi continuen Laila Jiménez, Virginia Riezu, Luis Fabra, Pere Aznar, Miguel Ángel Martín i Saray Cerro, a més del mateix Risto Mejide. També es mantindran les aportacions de veus polítiques i periodístiques com Pablo Echenique, José Manuel García-Margallo, Javier Chicote, Susana Díaz o Alfonso Serrano, juntament amb els col·laboradors recurrents Ana Vázquez, Xavier García Albiol, Tesh Sidi, Emilio Delgado i Esperanza Aguirre, entre d'altres.
Recordem que 'Todo es Mentira' va tancar al juny la millor temporada de la seva trajectòria, amb una mitjana del 6,9% de quota de pantalla i 582.000 seguidors, cosa que va suposar una pujada de més d'un punt respecte a l'any anterior. A més, va aconseguir imposar-se per segon curs consecutiu al seu competidor directe, que va fer una mitjana d'un 5,9%, liderant de manera ininterrompuda cada mes del període. Al novembre va marcar la seva millor dada mensual (8%) i el passat 4 de juny va assolir el seu rècord històric amb un 10,1% de share.
