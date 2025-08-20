La decisión de Alejandro Albarracín que da un giro de 180º a 'Sueños de Libertad'

Pelayo, personaje de Alejandro Albarracín, toma una decisión respecto al chantaje de Fina. Este jueves 21 de agosto, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', Pelayo se enteró de que Santiago había salido de la cárcel. Marta y Fina se preguntaron si debían denunciar su muerte, fruto del forcejeo en la Casita del monte. Damián trató de persuadir a Irene para que no abandonara la colonia, mientras Carmen trató de animar a Tasio, que seguía alicaído tras su disputa con Andrés mediada por Damián.

Luz y Begoña, ante la inacción de don Pedro, quisieron informar a Luis y Joaquín de los problemas en saponificación. Andrés y María recuperaron cierta armonía gracias a Julia y vivieron un acercamiento que hacía tiempo no ocurría. Finalmente, Gabriel informó a Begoña de la sentencia en el juicio de Diosdado, el hombre que asaltó el dispensario.

| Atresmedia

Recordamos que, este curso, 'Sueños de Libertad' ha triunfado en audiencias, siendo la serie más vista de la televisión, mejorando incluso los datos de su temporada de estreno. La ficción diaria de Antena 3 ha liderado, consiguiendo una media de 1,2 millones de seguidores, más de 2 millones de espectadores únicos y un 13,3% de cuota. 'Sueños de Libertad' ha conseguido gran ventaja respecto a sus competidores, de 5,6 puntos sobre Telecinco y de 5 puntos sobre La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', Gabriel celebra con María el problema de saponificación: sus planes van mejor que nunca. Tras el asesinato de Santiago, Pelayo insta a Marta y Fina a retomar su vida y aparentar naturalidad. Irene lamenta no poder ponerse en contacto con José para que sea él quien le cuente toda la verdad.

Tasio oculta el problema de saponificación a Carmen, y don Pedro revela a Joaquín y Tasio la auténtica identidad de Amador Rojas. Marta disimula ante su padre lo ocurrido con Santiago. Pelayo, personaje de Alejandro Albarracín, toma una decisión respecto al chantaje de Fina, y Gabriel y Begoña continúan avanzando en su relación.