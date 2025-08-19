Audiencias: 'Malas Lenguas' sube a máximo con Jesús Cintora ante 'Sueños de Libertad'

'El Grand Prix' sigue líder en audiencias en su segunda semifinal en La 1 manteniéndose en un 12,6% y 912.000 espectadores. La tercera temporada de 'Desaparecidos' sigue mal con un pobre 5,5% y 339.000 televidentes en Telecinco. La segunda opción de la noche, por lo tanto, es para 'Renacer' con un correcto 10,8% y 742.000.

En laSexta, la película "Operacion Fortune" es tercera opción con un buen 6,8% y 418.000. 'Casper, el Último Padrino' baja en Cuatro a un pobre 3,4% y tan solo 243.000. No puede contra 'Cine Clásico', que marca un estupendo 4,6% y 378.000 en La 2.

El previo de 'El Grand Prix' no destaca con un 8,1% y 754.000 en La 1. 'First Dates' consigue un día más el liderazgo en audiencias de access prime time con un buen 10,3% y 939.000 desde Telecinco. La reposición de 'El Hormiguero' se queda en un flojo 9,5% y 873.000. Las reposiciones de 'Viajeros Cuatro' baja a un 5,3% y una media de 485.000 espectadores.

'Pasapalabra' arrasa ante 'Agárrate al sillón'

| Antena 3

'Malas Lenguas' sube a máximo en la sobremesa de La 1 con un 10,6% y 895.000, mientras el segundo tramo baja a un 6,6% y 459.000 y en La 2 firma un 3,9% y 270.000. 'Y ahora Sonsoles' baja a un 9,7% y 712.000 espectadores en Antena 3. 'El Diario de Jorge' no funciona con un 8,7% y 582.000 seguidores con Cristina Lasvignes, mientras 'Tardear' sigue en un 8,1% y 653.000.

En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un buen 13,1% y 1.166.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera en audiencias con un fantástico 12,7% y 910.000. Justo antes, 'Valle Salvaje' baja ligeramente a un 10,8% y 822.000 fieles desde La 1.

'Agárrate al sillón' se mantiene en la tarde con un flojo 8% y 608.000 en Telecinco. 'Pasapalabra' sigue arrasando en audiencias con un gran 20,1% junto a 1.505.000 telespectadores en Antena 3. Asimismo, 'Aquí la Tierra' se conforma con un flojo 8,2% y 632.000 espectadores.

| RTVE

'La Hora de La 1' lidera con un gran 18% y 306.000 seguidores, al igual que 'Mañaneros 360' con un 13,5% y 417.000. 'La Mirada Crítica' (10,3% y 192.000) baja en audiencias, al igual que 'Vamos a ver' (10,3% y 291.000). Por su parte, 'Espejo Público' sube a un 13,1% y 332.000 desde Antena 3, mientras que 'La Ruleta de la Suerte' también arrasa con un 23,1% y 1.693.000.

Antena 3 es líder del lunes en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del lunes 18 de agosto con un estupendo 13,2%. La 1 con un 11% es segunda, mientras que Telecinco se mantiene en la tercera posición con un 8,2%. Por su parte, laSexta con un 5,8% consigue superar a Cuatro, que cierra la lista con un 4,7%.