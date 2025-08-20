Preocupación por Sabela Arán tras empeorar su estado de salud en 'Valle Salvaje'

Victoria, personaje de Sabela Arán, enferma de gravedad tras la revelación del duque. Este jueves 21 de agosto, a las 17:20h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', en la Casa Grande la situación fue crítica. Tras su último choque con Rafael y tras las acusaciones demoledoras de Adriana, José Luis descargó toda su rabia contra Julio. El duque lo culpó de no haber sabido controlar a su esposa y, una vez más, el primogénito sufrió la violencia de su padre. Julio destrozado, pidió a Adriana que le ayudara y dejara su relación con Rafael.

En la Casa Pequeña, Bernardo, que vio una forma de liberarse del yugo de José Luis, informó a Mercedes de un plan que sabía que no le gustaría. Un plan que debía llevar a cabo él solo. Por otro lado, Matilde logró acercarse de nuevo a Martín para que poco a poco dejara de culparla por la terrible infancia que había vivido.

| RTVE

En audiencias, durante el mes de julio, 'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis siente que la situación se le escapa de las manos, ya que, conociendo a Adriana y Rafael, sabe que no se van a dejar intimidar por sus amenazas. Por eso, cree que tendrá que resolver la situación él mismo, caiga quien caiga, pero tiene claro es que no puede perder las tierras. Además, Victoria, personaje de Sabela Arán, enferma de gravedad tras la revelación que el duque le hace sobre Adriana.

Leonardo trata de que Bárbara le perdone y esta recibe también la visita de Amanda, que quiere saber qué le ha hecho su hijo. Por último, ha llegado la hora de que Bernardo afronte su destino.