La decisión de Roser Tapias que da un giro de 180º a su futuro en 'Sueños de Libertad'

María, personaje de Roser Tapias, pretende dar un importante paso con Andrés. Este miércoles 27 de agosto, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', Marta reveló a las chicas el motivo de la marcha de Fina, mientras Pelayo aseguró que había contratado detectives para encontrarla. Irene empezó a atar cabos sobre la desaparición de José y desafió a don Pedro con una prueba que lo cambió todo. Todo, a la vez que Digna, personaje de Ana Fernández, enfrentó a Damián por las negligencias en la seguridad.

El miedo a la enfermedad se extendió entre los trabajadores y Luz descubrió hasta dónde llegaba la desinformación en la fábrica. Por otra parte, Luis y Joaquín defendieron a la empresa, para decepción de Luz. La cercanía entre Luis y Cristina siguió creciendo.

| Atresmedia, tveo.es

Recordamos que, este curso, 'Sueños de Libertad' ha triunfado en audiencias, siendo la serie más vista de la televisión, mejorando incluso los datos de su temporada de estreno. La ficción diaria de Antena 3 ha liderado, consiguiendo una media de 1,2 millones de seguidores, más de 2 millones de espectadores únicos y un 13,3% de cuota. 'Sueños de Libertad' ha conseguido gran ventaja respecto a sus competidores, de 5,6 puntos sobre Telecinco y de 5 puntos sobre La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del miércoles de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', Damián intenta calmar a Pelayo ante el escándalo que amenaza con salpicarlo. Digna descubre por Gema que Fina ya no está en la colonia, mientras que Marta se derrumba con Digna. Todo, a la vez que Irene destapa ante Digna la verdad sobre la traición que sufrió Joaquín.

María, personaje de Roser Tapias, lucha por encontrar el momento adecuado para dar un importante paso con Andrés. Crece la tensión en la directiva mientras intentan controlar el miedo entre los trabajadores. Ángela, harta de excusas, irrumpe en la fábrica en busca de respuestas. Cristina, desesperada, enfrenta a don Pedro por su padre, pero un dolor inesperado impide a don Pedro revelar la verdad.