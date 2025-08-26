Logo TVeo
Logo TVeo
CA
Logo Facebook
Ramón García de cabello canoso en El Grand Prix y Bahar de cabello castaño claro en Renacer aparecen en un montaje de dos imágenes lado a lado, ambos con expresiones serias.
Audiencias: 'El Grand Prix' lidera con máximo en su final ante 'Renacer' | Camara Atresmedia, RTVE
AUDIENCIAS

Audiencias: 'El Grand Prix' lidera con máximo en su final ante 'Renacer'

'Pasapalabra' arrasa en audiencias contra el flojo 'Agárrate al sillón' en Telecinco.

por

Xavi Oller

'El Grand Prix' se despide de La 1 líder con máximo en audiencias al marcar un 13,8%  y 1.049.000 espectadores en su final. La película "Bad  boys for life" tampoco funciona en el prime time de Telecinco con un escueto 6,6% y 376.000. La segunda opción de la noche, por lo tanto, es para 'Renacer' con un correcto 10,9% y 760.000.

En laSexta,  la película "Misión Panamá" no destaca en audiencias con un 4,1% y 279.000. 'Casper, el Último Padrino' se mantiene en Cuatro en un pobre 3,7% y tan solo 262.000 seguidores. No puede contra 'Cine Clásico', que marca un estupendo 4,6% y 378.000 en La 2.

El previo de 'El Grand Prix' no destaca con un 7,9% y  765.000 en La 1. 'First Dates' baja en audiencias en el access prime time a un 8,9% y 850.000 desde Telecinco. La reposición de 'El Hormiguero' lidera con un 10,8% y 1.037.000. Las reposiciones de 'Viajeros Cuatro' sube a un 6,3% y una media de 605.000 espectadores.

'Pasapalabra' arrasa ante 'Agárrate al sillón'

Roberto Leal está sentado frente a una pantalla azul con el logo de un programa de concursos.
'Pasapalabra' sigue líder sin rival desde Antena 3 | Antena 3

La Vuelta marca un 9,9% y 805.000 en la sobremesa de La 1. 'Y ahora Sonsoles' se mantiene en un 10,5% y 749.000 espectadores en Antena 3. 'El Diario de Jorge' no funciona con un pobre 7,4% y 487.000 seguidores con Cristina Lasvignes, mientras 'Tardear' sigue en un 8,3% y 665.000. 'Malas Lenguas' marca un 7% y 458.000 en La 1, sumando un 3,9% en su emisión en simulcast en La 2.

En la sobremesa,  'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un buen 14% y 1.194.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte,  'La Promesa' lidera en audiencias con un fantástico 14,4%  y 967.000. Justo antes, 'Valle Salvaje' lidera con un estupendo 11% y 801.000 fieles desde La 1.

'Agárrate al sillón' se mantiene en la tarde con un flojo 7,3% y 544.000 en Telecinco. 'Pasapalabra' sigue arrasando en audiencias con un gran 20,2% junto a 1.470.000 telespectadores en Antena 3: termina por encima del 25% de cuota. Asimismo, 'Aquí la Tierra' se conforma con un escueto 8,7% y 655.000 espectadores.

Javier Ruiz con traje oscuro y camisa clara hablando frente a un fondo arquitectónico en Mañaneros.
'Mañaneros' lidera en La 1 | RTVE

'La Hora de La 1' lidera con un gran 17,6% y 278.000 seguidores, al igual que 'Mañaneros 360' con un 13,5% y 407.000. 'Aruser@s' vuelve a laSexta con un estupendo 13,3% y 260.000 telespectadores. 'La Mirada Crítica' (11,1% y 211.000) baja en audiencias, al igual que 'Vamos a ver' (10,8% y 294.000). Por su parte, 'Espejo Público' se mantiene en un 11,7% y 283.000 desde Antena 3, mientras que 'La Ruleta de la Suerte' también arrasa con un 24,1% y 1.705.000 televidentes.

Antena 3 es líder del lunes en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del lunes 25 de agosto con un estupendo 13,5%. La 1 con un 11,2% es segunda, mientras que Telecinco se mantiene en la tercera posición con un 7,8%. Por su parte, laSexta con un 5,8% consigue superar a Cuatro, que cierra la lista con un 4,7%.

Este lunes, más de 23 millones de espectadores vieron su emisión favorita, lo que supone el 49% total de la población. Hubo más de 2,2 horas de media de consumo por espectador.

➡️ Audiencias

Más noticias: