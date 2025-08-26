Audiencias: 'El Grand Prix' lidera con máximo en su final ante 'Renacer'

'El Grand Prix' se despide de La 1 líder con máximo en audiencias al marcar un 13,8% y 1.049.000 espectadores en su final. La película "Bad boys for life" tampoco funciona en el prime time de Telecinco con un escueto 6,6% y 376.000. La segunda opción de la noche, por lo tanto, es para 'Renacer' con un correcto 10,9% y 760.000.

En laSexta, la película "Misión Panamá" no destaca en audiencias con un 4,1% y 279.000. 'Casper, el Último Padrino' se mantiene en Cuatro en un pobre 3,7% y tan solo 262.000 seguidores. No puede contra 'Cine Clásico', que marca un estupendo 4,6% y 378.000 en La 2.

El previo de 'El Grand Prix' no destaca con un 7,9% y 765.000 en La 1. 'First Dates' baja en audiencias en el access prime time a un 8,9% y 850.000 desde Telecinco. La reposición de 'El Hormiguero' lidera con un 10,8% y 1.037.000. Las reposiciones de 'Viajeros Cuatro' sube a un 6,3% y una media de 605.000 espectadores.

'Pasapalabra' arrasa ante 'Agárrate al sillón'

| Antena 3

La Vuelta marca un 9,9% y 805.000 en la sobremesa de La 1. 'Y ahora Sonsoles' se mantiene en un 10,5% y 749.000 espectadores en Antena 3. 'El Diario de Jorge' no funciona con un pobre 7,4% y 487.000 seguidores con Cristina Lasvignes, mientras 'Tardear' sigue en un 8,3% y 665.000. 'Malas Lenguas' marca un 7% y 458.000 en La 1, sumando un 3,9% en su emisión en simulcast en La 2.

En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un buen 14% y 1.194.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera en audiencias con un fantástico 14,4% y 967.000. Justo antes, 'Valle Salvaje' lidera con un estupendo 11% y 801.000 fieles desde La 1.

'Agárrate al sillón' se mantiene en la tarde con un flojo 7,3% y 544.000 en Telecinco. 'Pasapalabra' sigue arrasando en audiencias con un gran 20,2% junto a 1.470.000 telespectadores en Antena 3: termina por encima del 25% de cuota. Asimismo, 'Aquí la Tierra' se conforma con un escueto 8,7% y 655.000 espectadores.

| RTVE

'La Hora de La 1' lidera con un gran 17,6% y 278.000 seguidores, al igual que 'Mañaneros 360' con un 13,5% y 407.000. 'Aruser@s' vuelve a laSexta con un estupendo 13,3% y 260.000 telespectadores. 'La Mirada Crítica' (11,1% y 211.000) baja en audiencias, al igual que 'Vamos a ver' (10,8% y 294.000). Por su parte, 'Espejo Público' se mantiene en un 11,7% y 283.000 desde Antena 3, mientras que 'La Ruleta de la Suerte' también arrasa con un 24,1% y 1.705.000 televidentes.

Antena 3 es líder del lunes en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del lunes 25 de agosto con un estupendo 13,5%. La 1 con un 11,2% es segunda, mientras que Telecinco se mantiene en la tercera posición con un 7,8%. Por su parte, laSexta con un 5,8% consigue superar a Cuatro, que cierra la lista con un 4,7%.

Este lunes, más de 23 millones de espectadores vieron su emisión favorita, lo que supone el 49% total de la población. Hubo más de 2,2 horas de media de consumo por espectador.