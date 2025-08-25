El enfado de Ana Fernández que marca un punto de inflexión en 'Sueños de Libertad'

Digna, personaje de Ana Fernández, enfrenta a Damián por las negligencias en la seguridad. Este martes 26 de agosto, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', Marta quedó destrozada tras leer la carta que Fina le había dejado al marcharse y buscó desahogarse con su padre. Gabriel quiso usar su influencia para que los operarios interpusieran una demanda contra la empresa. La crisis económica que enfrentaba la empresa podía tener consecuencias fatales.

Irene retomó su trabajo en la colonia, mientras Manuela lamentó haber perdido a Gaspar. Irene compartió con Cristina la razón por la que había regresado. Pelayo se ofreció a contratar un detective para que investigara el paradero de Fina.

| Atresmedia

Recordamos que, este curso, 'Sueños de Libertad' ha triunfado en audiencias, siendo la serie más vista de la televisión, mejorando incluso los datos de su temporada de estreno. La ficción diaria de Antena 3 ha liderado, consiguiendo una media de 1,2 millones de seguidores, más de 2 millones de espectadores únicos y un 13,3% de cuota. 'Sueños de Libertad' ha conseguido gran ventaja respecto a sus competidores, de 5,6 puntos sobre Telecinco y de 5 puntos sobre La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del martes de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', Marta revela a las chicas el motivo de la marcha de Fina, mientras Pelayo asegura que ya ha contratado detectives para dar con Fina. Irene empieza a atar cabos sobre la desaparición de José y desafía a don Pedro con una prueba que lo cambia todo. Todo, a la vez que Digna, personaje de Ana Fernández, enfrenta a Damián por las negligencias en la seguridad.

El miedo a la enfermedad se extiende entre los trabajadores y Luz descubre hasta dónde llega la desinformación en la fábrica. Por otra parte, Luis y Joaquín defienden a la empresa, para decepción de Luz. La cercanía entre Luis y Cristina sigue creciendo.