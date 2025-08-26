La decisió de Roser Tapias que dona un gir de 180° al seu futur a 'Sueños de libertad'
María, personatge de Roser Tapias a 'Sueños de Libertad', pretén fer un pas important amb l'Andrés
María, personatge de Roser Tapias, pretén fer un pas important amb l'Andrés. Aquest dimecres 27 d'agost, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', la Marta va revelar a les noies el motiu de la marxa de la Fina, mentre en Pelayo va assegurar que havia contractat detectius per trobar-la. La Irene va començar a lligar caps sobre la desaparició d'en José i va desafiar en el senyor Pedro amb una prova que ho va canviar tot. Tot, alhora que la Digna, personatge d'Ana Fernández, va enfrontar en Damián per les negligències en la seguretat.
La por a la malaltia es va estendre entre els treballadors i la Luz va descobrir fins on arribava la desinformació a la fàbrica. D'altra banda, en Luis i en Joaquín van defensar l'empresa, per decepció de la Luz. La proximitat entre en Luis i la Cristina va continuar creixent.
Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d'estrena. La ficció diària d'Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d'1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d'espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit un gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.
Què passarà al capítol de dimecres de 'Sueños de libertad'?
En aquest capítol de 'Sueños de libertad', en Damián intenta calmar en Pelayo davant l'escàndol que amenaça d'esquitxar-lo. La Digna descobreix per la Gema que la Fina ja no és a la colònia, mentre que la Marta s'ensorra amb la Digna. Tot, alhora que la Irene destapa davant la Digna la veritat sobre la traïció que va patir en Joaquín.
La María, personatge de Roser Tapias, lluita per trobar el moment adequat per fer un pas important amb l'Andrés. Creix la tensió a la directiva mentre intenten controlar la por entre els treballadors. L'Àngela, farta d'excuses, irromp a la fàbrica a la recerca de respostes. La Cristina, desesperada, enfronta en el senyor Pedro pel seu pare, però un dolor inesperat impedeix a en el senyor Pedro revelar la veritat.
