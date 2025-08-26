Vicente Vallés recibe la mejor de las noticias tras un premio por su trayectoria

Vicente Vallés, presentador y director de Antena 3 Noticias 2, obtiene el Joan Ramón Mainat 2025 del FesTVal de Vitoria. Un reconocimiento a una extensa carrera en televisión que le sitúa como una figura clave en el panorama periodístico nacional. "Rigurosidad, clarividencia, concisión, lucidez" son los atributos con los que el FesTVal define el estilo de Vicente Vallés a la hora de abordar la actualidad en clave periodística y trasladarla a la audiencia.

Vicente Vallés estudió periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Sus inicios profesionales se producen en la Cadena SER, colaborando en los programas 'Hora 25' y 'Hoy por Hoy'. En el año 1987 empezó a trabajar en la sección de deportes de TVE, donde permaneció hasta su paso a Telemadrid donde formó parte del equipo fundador de sus servicios informativos.

Desde entonces, ha trabajado en las principales cadenas de televisión de España. Ha sido redactor en la sección de Política, como responsable de la sección de Nacional o como director de programas informativos. Y, finalmente, ha alcanzado su puesto como director y presentador de programas de noticias, debates, entrevistas y análisis, ahora desde Antena 3.

| Atresmedia

En estos años ha tenido la posibilidad de cubrir muchos de los principales acontecimientos informativos desde finales de los años 80: elecciones en España, Estados Unidos, Francia o Reino Unido; o los terribles atentados del 11-S, en Nueva York, el 11-M, en Madrid, y varios de los ataques terroristas a ciudades europeas, como París o Niza. Ha sido moderador de cuatro debates electorales con los candidatos a la presidencia del Gobierno.

En 2016 fue galardonado con el Premio Ondas y con el Premio Iris de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España como mejor presentador de informativos de televisión. Además, obtuvo en 2024 el Premio APM al Mejor Periodista del Año.

De este modo, Vicente Vallés se une a la lista de premiados con el Joan Ramón Mainat 2025 del FesTVal de Vitoria. Por el momento ya han sido anunciados Risto Mejide y Klaudio Landa.