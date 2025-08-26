Primer cartel de 'Las hijas de la criada', serie de la novela de Sonsoles Ónega

'Las hijas de la criada', nueva serie original para el prime time de Antena 3, desvela su cartel oficial. Adaptación de la novela de Sonsoles Ónega, con la que ganó el Premio Planeta en 2023, es una producción de Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia. 'Las hijas de la criada' contará con ocho capítulos de 50 minutos cada uno, que se ha grabado en localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias.

Verónica Sánchez, Carlota Baró, Judith Fernández y Martina Cariddi, caracterizadas como sus personajes de Inés, Renata, Clara y Catalina respectivamente, son las protagonistas del póster de la nueva gran producción. El elenco principal se completa con Alain Hernández, junto a Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Ríos, Carlos Villarino, Camila Bossa Alba Loureiro y Alejandro Vergara.

'Las hijas de la criada', un drama ambientado a principios del siglo XX, ofrece un retrato de la época a través de la saga familiar de los Valdés. Se sitúa en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial, y aborda temas como los amores prohibidos, traiciones, la lucha de clases, envidias, secretos...

| Atresmedia

Montse García es la directora de ficción de Atresmedia. Sonia Martínez es la productora ejecutiva de 'Las hijas de la criada', que está dirigida por Menna Fité y Alejo Flah.

Lucía Alonso-Allende es la coproductora ejecutiva de la serie. El equipo de guion está formado por Irene Rodríguez, Alba Lucio y Tatiana Rodríguez. Sara Muñoz es la directora de Producción. Chechu Graf e Iván Caso se encargan de la dirección de Fotografía, y Jorge Fernández de Soto es el responsable del Diseño de Producción. Javier González lidera el equipo de Sonido, mientras que Nathareth Colomina es la diseñadora de Vestuario. Patricia Rodríguez es la jefa de Maquillaje y Mauro Gastón, el jefe de Peluquería. La directora de Casting es Conchi Iglesias. Iván Palomares es el compositor de la música original.

Así es la trama de 'Las hijas de la criada'

| Atresmedia

Galicia, 1900. En el pazo de Espíritu Santo llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés.

Una venganza inesperada sacudirá la vida de esas niñas y de todos ellos, y hará que doña Inés tenga que sobrevivir al desamor y al dolor del abandono. Y también a las luchas de poder para convertir a su verdadera hija en la heredera de un imperio, en una época en la que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas.