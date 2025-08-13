El descubrimiento de Dani Tatay que da un giro de 180º a 'Sueños de Libertad'

Andrés, personaje de Dani Tatay, descubre una información importante sobre la relación de Gabriel y Begoña. Este jueves 14 de agosto, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', Gabriel explicó a María lo que pretendía al denunciar a Brossard. Pedro se enfrentó a Damián culpándole de la reaparición de José en sus vidas. Begoña quiso hacer entender a Gabriel cuáles eran los miedos que la llevaban a frenar su relación, mientras Andrés, tras haberse tragado sus palabras, se reiteró en su disculpa a Gabriel.

Tras leer su carta, Gaspar tomó una decisión respecto a la relación que quería tener con Manuela. María confesó que delegaba en Gabriel la gestión del patrimonio de Julia, mientras Luz percibió la conexión que existía entre Luis y Cristina. Begoña, personaje de Natalia Sánchez, dio un gran paso en su relación con Gabriel.

| Atresmedia, tveo.es

Recordamos que, este curso, 'Sueños de Libertad' ha triunfado en audiencias, siendo la serie más vista de la televisión, mejorando incluso los datos de su temporada de estreno. La ficción diaria de Antena 3 ha liderado, consiguiendo una media de 1,2 millones de seguidores, más de 2 millones de espectadores únicos y un 13,3% de cuota. 'Sueños de Libertad' ha conseguido gran ventaja respecto a sus competidores, de 5,6 puntos sobre Telecinco y de 5 puntos sobre La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', tras su primera noche juntos, Begoña sigue albergando muchas dudas respecto a su relación con Gabriel. Luz se quiere asegurar de que no hay nada entre Luis y Cristina, mientras esta decide ir a ver a José y pide a Irene que la acompañe. Marta anima a Fina a que acepte la propuesta de trabajo de Pelayo.

Teo oculta a Gema y Joaquín que Raúl le va a enseñar a defenderse. Tasio, manipulado por Gabriel, se enfrenta con Andrés, mientras Begoña confiesa a Luz que ha pasado la noche con Gabriel. Luz sigue detectando problemas respiratorios entre los trabajadores y Andrés, personaje de Dani Tatay, descubre una información importante sobre la relación de Gabriel y Begoña.