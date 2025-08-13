El descobriment de Dani Tatay que dona un gir de 180° a 'Sueños de Libertad'
L'Andrés, personatge de Dani Tatay a 'Sueños de Libertad', descobreix una informació important sobre la relació d'en Gabriel i la Begoña
Andrés, personatge de Dani Tatay, descobreix una informació important sobre la relació de Gabriel i Begoña. Aquest dijous 14 d’agost, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d’Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d’atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', Gabriel va explicar a María què pretenia en denunciar Brossard. Pedro es va enfrontar a Damián culpant-lo de la reaparició de José a les seves vides. Begoña va voler fer entendre a Gabriel quines eren les pors que la portaven a frenar la seva relació, mentre Andrés, després d’empassar-se les seves paraules, es va reiterar en la seva disculpa a Gabriel.
Després de llegir la seva carta, Gaspar va prendre una decisió respecte a la relació que volia tenir amb Manuela. María va confessar que delegava en Gabriel la gestió del patrimoni de Júlia, mentre Luz va percebre la connexió que existia entre Lluís i Cristina. Begoña, personatge de Natalia Sánchez, va fer un gran pas en la seva relació amb Gabriel.
Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d’estrena. La ficció diària d’Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d’1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d’espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit un gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.
Què passarà al capítol de dijous de 'Sueños de libertad'?
En aquest capítol de 'Sueños de libertad', després de la seva primera nit junts, Begoña continua tenint molts dubtes respecte a la seva relació amb Gabriel. Luz es vol assegurar que no hi ha res entre Lluís i Cristina, mentre aquesta decideix anar a veure José i demana a Irene que l’acompanyi. Marta anima la Fina a acceptar la proposta de feina de Pelayo.
Teo amaga a Gema i Joaquim que Raül li ensenyarà a defensar-se. Tasio, manipulat per Gabriel, s’enfronta amb Andrés, mentre Begoña confessa a Luz que ha passat la nit amb Gabriel. Luz continua detectant problemes respiratoris entre els treballadors i Andrés, personatge de Dani Tatay, descobreix una informació important sobre la relació de Gabriel i Begoña.
