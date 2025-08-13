Gloria Camila sentencia a Kiko Jiménez y Sofía Suescun tras lo revelado en 'Tardear'

La tensión entre Gloria Camila y la familia Suescun ha vuelto a saltar a la palestra. Durante la última emisión de 'Tardear', la hija de José Ortega Cano reaccionó a las recientes declaraciones de Cristian Suescun. Este ha confesado que tanto él como Sofía Suescun y Kiko Jiménez participaron en llamadas telefónicas de madrugada para burlarse de su padre.

"En Nochevieja me hacían llamar a Ortega Cano para reírnos de él", reconoció Cristian Suescun, que además ha tachado a Kiko de "montajista y se aprovecha de todas las mujeres". Estas revelaciones llegan después de que el hermano de la influencer se aliara públicamente con su madre, Maite Galdeano, en su enfrentamiento con la pareja.

Aunque Gloria Camila admite que la confesión le da la razón, no oculta su enfado por el tiempo que ha pasado.

"Me alegro de que Cristian, tiempo después, confirme lo que yo en su momento dije en mis redes sociales, y lo dije porque una vez se les olvidó poner el número oculto. Fueron un poco torpes y descubrimos quiénes eran los que llamaban a las dos o las tres de la mañana", afirma.

| Telecinco

Para Gloria Camila, aquel episodio fue claramente un "acoso", pero lo que más le molesta es que Cristian, en su momento, también participara. "Que Cristian, ahora, me venga a dar la razón tiempo después de reírse también junto con ellos, de mí, no me vale de nada", sentenciaba. Según la colaboradora de 'Tardear', en esas llamadas Sofía Suescun y Kiko Jiménez "hablaban, susurraban, gritaban, cantaban...".

Belén Rodríguez intentó suavizar la versión de Gloria Camila sugiriendo que no todas las llamadas tenían por qué ser de la pareja. "Que Cristian denuncie esto cuando él mismo ha participado, se le debería caer la cara de vergüenza", sentenció.

Y cuando otro colaborador le comentó que podría haber denunciado, ella dejó claro que "está todo judicializado". De este modo, Gloria Camila confirmó que mantiene un litigio con su expareja, aunque evitó entrar en detalles: "Todo cae por su propio peso. El karma existe y aunque tarde un poco, a veces, llega".